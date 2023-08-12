田徑／林昱堂、彭名揚相約亞運奪牌

新冠肺炎疫情延期一年的杭州亞運下月開幕，國內田徑共有38名選手參賽，是中華代表團「最大團」，在迎接大賽前先有林昱堂在亞錦賽「驚天一跳」奪金，再有彭名揚成都世大運男子400公尺跨欄金牌，兩人達到一起去巴黎奧運的約定，也成為台灣奪牌重點選手。

25歲的彭名揚2019年進國訓中心，除和林昱堂是「麻吉」，「鞍馬王子」李智凱、奧運羽球金牌得主李洋和拳擊好手林郁婷都有交情，2年前，他就許下前進巴黎奧運的目標，「我很想要出頭天，平常籠罩在他們光環下，看他們那麼有名氣，內心很有憧憬。」

亞錦賽前，彭名揚就和林昱堂相約要拚亞錦賽達奧運標，林昱堂跳出破全國紀錄的8公尺40，成為第一位拿到奧運門票的田徑選手，彭名揚世大運跟上腳步。

林昱堂笑說，達標後他曾和彭名揚說，若只有一個人去巴黎會緊張，「他說他也會達標，一起去，世大運看到他做到了，要一起去奧運，真的滿開心的。」

兩人亞運也設下各自目標，大腿拉傷還沒完全恢復的林昱堂盼穩定發揮，「目標亞運凸台最凸的地方（金牌），但也不想想太多，做好當下的自己。」世大運跑出48秒62全國新猷的彭名揚，亞運初體驗要以48秒3做為標準，他解釋說：「48秒6還在奧運後半段，48秒3有機會到奧運決賽，亞運能保到48秒3，對巴黎奧運會更有信心，衝擊決賽。」

48秒62若是在2018雅加達亞運可拿到400公尺男子跨欄銀牌，中華田徑隊總教練孫念祖點名，包括林昱堂、彭名揚，男子200公尺「最速男」楊俊瀚和男子400公尺接力，都有機會衝獎牌。