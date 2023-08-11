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感人！世錦賽烏克蘭划龍舟幾乎滅頂 仍努力完賽全場歡呼

聯合新聞網／ 綜合報導
烏克蘭隊全隊幾乎滅頂，仍努力划完全程，全場歡呼。 世界龍舟總會臉書
烏克蘭隊全隊幾乎滅頂，仍努力划完全程，全場歡呼。 世界龍舟總會臉書

第16屆世界龍舟錦標賽，於7日起在泰國芭塔雅舉行，除了亞洲國家外，不少歐美國家也前來體驗這項東方文化的賽事，而即將出征亞運龍舟賽的中華代表隊也是其中之一。於昨天比賽時出現感人的一幕，參加男子2000公尺的烏克蘭隊，在比賽時可能是不熟悉龍舟操作，居然滑到半程時，整艘龍舟進水，還差點滅頂，但所有選手仍奮力完賽，即使是參賽9隊最後一名，仍贏得全場歡呼。

由於烏克蘭正處於戰火之中，所有人對他們奮戰不懈精神所感動，大會官方臉書也說，「人的精神力量，我們會鼓勵你們，為烏克蘭加！」

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