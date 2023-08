感人！世錦賽烏克蘭划龍舟幾乎滅頂 仍努力完賽全場歡呼

第16屆世界龍舟錦標賽,於7日起在泰國芭塔雅舉行,除了亞洲國家外,不少歐美國家也前來體驗這項東方文化的賽事,而即將出征亞運龍舟賽的中華代表隊也是其中之一。於昨天比賽時出現感人的一幕,參加男子2000公尺的烏克蘭隊,在比賽時可能是不熟悉龍舟操作,居然滑到半程時,整艘龍舟進水,還差點滅頂,但所有選手仍奮力完賽,即使是參賽9隊最後一名,仍贏得全場歡呼。

由於烏克蘭正處於戰火之中,所有人對他們奮戰不懈精神所感動,大會官方臉書也說,「人的精神力量,我們會鼓勵你們,為烏克蘭加!」

International Dragon Boat Federation sponsored World Championships in Pattaya, Thailand today: Premier Open 2k both USA & Ukraine swamped in a field of 9 boats. Ukraine kept padding & made it over the finish line! #Ukraine determination & ingenuity in full display! #Dragonboat pic.twitter.com/Y14iRazUs8