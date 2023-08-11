蒙特婁女網／遇雨延期超過6小時 波蘭球后：職業生涯前所未見

從早上9點就到球場，波蘭「世界球后」斯威雅蒂（Iga Swiatek）離開蒙特婁女網賽場時已經是深夜，她和捷克14種子穆霍娃（Karolina Muchova）的16強對決，兩度被雨勢影響，加起來超過6小時，加上三盤賽事本身就進行2小時又47分鐘，成為一場白天打到黑夜的馬拉松戰役。

「你必須找到能量，就算我們早在早上9點就到球場了。」以6：1、4：6、6：4搶下8強門票的斯威雅蒂形容，這是很「不尋常」的一天，就印象中，職業生涯也從沒遇過類似狀況，「所以這是個機會學習新事情，然後看看我的能耐，儘管我們這場比賽像是打了3次。」

首度介紹出場後，斯威雅蒂和穆霍娃的對決先在第二盤受雨勢影響，比賽一暫停就是3小時又20分鐘，好不容易重新熱身、回到球場，比賽進行到第三盤時又受雨神攪局，這次再度停賽2小時又50分鐘，無怪乎斯威雅蒂形容一場比賽像打了3次。

兩位女將今年6月法網決賽也曾碰頭，勝家都是斯威雅蒂，今天再搶下馬拉松大戰勝利的「世界球后」也將保住世界第一身分，下周的連續「登基」周數將延續到72周。