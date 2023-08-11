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網球／台塑盃13日開打 世大運金牌黃琮豪領銜捍衛主場

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
黃琮豪剛在世大運拿下男雙與男團金牌。圖／海碩整合行銷提供
黃琮豪剛在世大運拿下男雙與男團金牌。圖／海碩整合行銷提供

2023台塑盃男子國際職業網球錦標賽13日將在台南新營網球場點燃戰火，台灣好手由剛在成都世大運拿下男雙金牌的黃琮豪領軍，李冠毅駱建勛和尤敬謀也都將參賽。

「台塑盃國際職業網球錦標賽」在今年正式邁入第10屆，幕後的重要推手台塑企業暨王詹樣公益信託長期致力推廣體育發展，除了透過「台塑燃星計畫」及「台塑未來之星培育計畫」贊助優秀選手，讓選手得以無後顧之憂在職業賽場拼戰；更藉由台塑盃職業賽提供國內青少年及職業選手爭取積分、提升排名的機會，是許多年輕選手累積經驗、挑戰職業賽的舞台，已成為職業賽中具代表性的盃賽，且孕育出許多體壇明日之星，過去包含曾俊欣、許育修、楊亞依和葛藍喬安娜都曾收穫台塑盃冠軍。

「台塑盃國際職業網球錦標賽」每站總獎金2.5萬美元，冠軍可獲得50分的職業積分，台塑盃女子賽已在六月圓滿落幕，當時台灣女將表現亮眼，楊亞依包辦兩站單打冠軍，更在第二周勇奪雙料冠軍殊榮，成為賽史第一位達成紀錄的選手；李羽芸和曹家宜則在雙打賽事封后，成功把冠軍留在台灣。

本次兩站男子賽事於8月13至27日進行，首站賽事於13日在台南新營網球場點燃戰火，13和14日率先進行會外賽，15日會內賽登場，19和20日分別進行雙打和單打決賽；第二站賽事則接力在20日開打，26和27日進行最終決賽。

參賽名單部分，台將軍團由剛在成都世大運拿下男雙金牌的黃琮豪領軍，率領李冠毅、駱建勛和尤敬謀等好手出擊，尤敬謀（原名尤承宇）曾在2016年勇奪台塑盃單打冠軍，台灣好手除力拼職業積分和獎金，更要攜手捍衛主場，嘗試將冠軍留在台灣。首站單打會內賽外卡頒發予陳彥丞、林南勳、王愷翊和蘇鈺翔，單打會外賽外卡則是楊凱翔、侯傑恩、周曉風、洪可浩和羅翊睿。

台塑燃星計畫贊助選手洪可浩及周曉風獲頒會外賽外卡，兩位青少年潛力新秀除了表達對主辦單位的感謝，也誓言拿下好成績，洪可浩表示：「非常感謝台塑企業提供我外卡，讓我參加這次比賽，我希望能夠在這次比賽學到新的經驗和觀察頂尖球員的比賽，讓自己更加進步，實力往上提升，我會盡全力爭取最佳表現。」

周曉風生涯首度挑戰職業舞台，認為在自家主場出賽別具意義，他說：「很開心可以拿到這次台塑盃的外卡，讓我有機會能夠參與到職業賽，體驗不同層級的比賽經驗，我覺得過程應該是會很享受的，也不用給自己太多勝負的壓力，盡情的去發揮，然後好好學習職業球員是如何應戰，改善自己的不足。」

李冠毅 成都世大運 駱建勛

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