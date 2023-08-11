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網球／美網又退出 澳洲「壞小子」今年4大滿貫都缺席

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
「壞小子」基里洛斯確定退出8月28日點燃戰火的美網，代表年度4大滿貫賽全部缺席。 美聯社
「壞小子」基里洛斯確定退出8月28日點燃戰火的美網，代表年度4大滿貫賽全部缺席。 美聯社

去年在溫布頓打進生涯第一場大滿貫決賽，澳洲「壞小子」基里洛斯（Nick Kyrgios）今年大滿貫卻一場都無法亮相，他今天確定退出8月28日點燃戰火的美網，代表年度4大滿貫賽全部缺席。

今年飽受傷勢困擾的基里洛斯，今年只有參加一場正式比賽，6月斯圖加特的賽事，吞敗後沒多久宣布因手腕問題退出溫布頓，沒能複製去年決賽挑戰塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）的劇本。

去年美網，基里洛斯也打進8強，且在第四輪拍選當時列頭號種子的俄羅斯名將梅德維夫（Daniil Medvedev），不過年初澳網就因左膝手術缺席，法網也沒能與會，世界排名已經一路下滑到第92名；如今美網再缺席，排名只會再往下掉。

年度壓軸大滿貫將於28日登場，籤表24日出爐，美國網球協會已經宣佈基里洛斯的退出消息，德國史卓夫（Jan-Lennard Struff）也退出賽事，兩人的會內位置由阿根廷的狄亞茲（Facundo Diaz Acosta）和「小巨人」舒沃茲曼（Diego Schwartzman）補上。

7月初當基里洛斯宣布退出溫布頓前，他賽前記者會曾被詢問，缺席期間是否會想念網球？「不，我完全不會想念這項運動，甚至有點害怕回歸，但這是我的工作。」這是當時基里洛斯的回答。

美網 溫布頓 Daniil Medvedev

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