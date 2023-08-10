快訊

台灣虎航不平靜！返台班機機械故障、旅客滯留日本 公司回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

羽球世錦賽／籤表出爐！戴資穎避開強敵安洗瑩

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
戴資穎在國訓中心為世錦賽準備。圖／國訓中心提供
戴資穎在國訓中心為世錦賽準備。圖／國訓中心提供

羽球世錦賽21日將在丹麥哥本哈根點燃戰火，今天下午舉行籤表抽籤儀式，去年打下女單銅牌的「一姊」戴資穎落到籤表下半區，和目前世界第2的山口茜有望4強對決，避開目前南韓「世界球后」安洗瑩，若碰頭就是要決賽會師。

世錦賽5個項目都是64籤，除男單外的另4個項目，前16種子首輪輪空，直接進入第二輪，中華羽將排上種子的包括男單第10種子的「一哥」周天成、女單第4種子的小戴，男雙14種子「麟洋配」王齊麟／李洋、15種子「楊肉盧」盧敬堯／楊博涵，以及混雙16種子葉宏蔚／李佳馨。

2021年打進金牌戰的小戴，去年也打進4強，今年和安洗瑩、山口茜及東奧金牌陳雨菲的「女單F4」成超級賽的4強常客，不過小戴碰安洗瑩勝少敗多，10度碰頭小戴只拿2勝，連同上月底日本公開賽4強碰頭更吞下4連敗；世錦賽小戴和山口茜同處籤表下半區，4強避開安洗瑩，算是利多消息。

小戴首戰將遇地主克里斯多福森（Line Christophersen）和秘魯女將卡斯蒂略（Ines Lucia Castillo Salaza）的勝家，16強假想敵是泰國蓬帕威（Pornpawee Chochuwong），8強可能遭遇西班牙前球后馬琳（Carolina Marin）。

女單另兩名台將，許玟琪首戰碰西班牙女將阿蘇爾門迪（Clara Azurmendi），奪勝就會再遭遇泰國偶像依瑟儂（Ratchanok Intanon）；白馭珀首輪遇馬來西亞吉蘇娜（Kisona Selvaduray），奪勝就要強碰列第3種子的陳雨菲。

男單部分，小天首輪將碰東京奧運驚奇打進4強的瓜地馬拉黑馬科登（Kevin Cordon），王子維遇義大利托蒂（Giovanni Toti）。

男雙「麟洋配」首輪輪空，如果順利晉級將在16強碰列第4種子的馬來西亞組合謝定峰／蘇偉譯。

安洗瑩 世錦賽 山口茜

延伸閱讀

羽球／戴資穎、周天成領軍 亞運目標「超越上屆」

日本羽賽／不敵新任球后安洗瑩 戴資穎苦吞對戰4連敗

日本羽賽／4強戴資穎再戰安洗瑩 首要降低失誤

日本羽賽／戴資穎36分鐘速勝韓悅 4強賽再戰安洗瑩

相關新聞

羽球世錦賽／籤表出爐！戴資穎避開強敵安洗瑩

羽球世錦賽21日將在丹麥哥本哈根點燃戰火，今天下午舉行籤表抽籤儀式，去年打下女單銅牌的「一姊」戴資穎落到籤表下半區，和目...

羽球／戴資穎、周天成領軍 亞運目標「超越上屆」

上屆雅加達亞運，中華羽球隊由「一姊」戴資穎打下隊史第一面亞運金牌，「一哥」周天成也闖進男單最終戰，加上男子團體賽銅牌和男...

羽球／返台先養傷 麟洋配再拚世錦賽、亞運

帶著日本公開賽冠軍、澳洲公開賽4強的成績返台，我國黃金男雙組合「麟洋配」王齊麟／李洋返台養傷休息，為21日登場的世錦賽和...

建置完整場館資訊網絡 體育署啟動全國運動設施普查

運動場館設施不僅是活絡運動產業的支柱，也是推廣全民運動及競技運動的基石，為建置完整的運動場館資訊網絡，體育署將從今年10...

羽球／世大運兩獎牌加持添信心 許玟琪還獲偶像正面肯定

生涯第一次參加國際綜合運動會，「中租學霸」許玟琪除成為混合團體賽金牌成員，個人賽也打下一面女單銅牌，讓她更期待下月登場的...

羽球／從吵架到金牌組合 李佳馨、葉宏蔚吵出默契拚亞運

為中華代表團打下第10面成都世大運金牌，我國「第一混雙」葉宏蔚和李佳馨，曾經遇過大吵、爭執的震動期，彼此找到溝通平衡點後...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦