羽球世錦賽／籤表出爐！戴資穎避開強敵安洗瑩

羽球世錦賽21日將在丹麥哥本哈根點燃戰火，今天下午舉行籤表抽籤儀式，去年打下女單銅牌的「一姊」戴資穎落到籤表下半區，和目前世界第2的山口茜有望4強對決，避開目前南韓「世界球后」安洗瑩，若碰頭就是要決賽會師。

世錦賽5個項目都是64籤，除男單外的另4個項目，前16種子首輪輪空，直接進入第二輪，中華羽將排上種子的包括男單第10種子的「一哥」周天成、女單第4種子的小戴，男雙14種子「麟洋配」王齊麟／李洋、15種子「楊肉盧」盧敬堯／楊博涵，以及混雙16種子葉宏蔚／李佳馨。

2021年打進金牌戰的小戴，去年也打進4強，今年和安洗瑩、山口茜及東奧金牌陳雨菲的「女單F4」成超級賽的4強常客，不過小戴碰安洗瑩勝少敗多，10度碰頭小戴只拿2勝，連同上月底日本公開賽4強碰頭更吞下4連敗；世錦賽小戴和山口茜同處籤表下半區，4強避開安洗瑩，算是利多消息。

小戴首戰將遇地主克里斯多福森（Line Christophersen）和秘魯女將卡斯蒂略（Ines Lucia Castillo Salaza）的勝家，16強假想敵是泰國蓬帕威（Pornpawee Chochuwong），8強可能遭遇西班牙前球后馬琳（Carolina Marin）。

女單另兩名台將，許玟琪首戰碰西班牙女將阿蘇爾門迪（Clara Azurmendi），奪勝就會再遭遇泰國偶像依瑟儂（Ratchanok Intanon）；白馭珀首輪遇馬來西亞吉蘇娜（Kisona Selvaduray），奪勝就要強碰列第3種子的陳雨菲。

男單部分，小天首輪將碰東京奧運驚奇打進4強的瓜地馬拉黑馬科登（Kevin Cordon），王子維遇義大利托蒂（Giovanni Toti）。

男雙「麟洋配」首輪輪空，如果順利晉級將在16強碰列第4種子的馬來西亞組合謝定峰／蘇偉譯。