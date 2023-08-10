足球／不見梅西、C羅！歐洲足壇五大聯賽 新賽季周末開戰

歐洲熱度最高的足球賽季，即將在本週重燃戰火！代表著地球上最高競技水準的聯賽，歐洲足壇的五大聯賽將依序在台灣時間本週末開戰，英超、西甲、法甲都是12日週六凌晨開打首輪賽事，義甲則是13日，而輪次較少的德甲將在下週五開踢。23/24新賽季也是足壇歷史新頁，這是首個絕代雙驕（梅西與C羅）都不在五大聯賽的賽季。

五大聯賽不見梅、羅

足球迷久等了！歐洲足壇的23/24新賽季即將開打。根據《外媒》整理，本賽季歐洲戰力最高的五大聯賽最早於台灣時間12日開踢首輪賽事。英超、西甲、法甲都是12日週六凌晨開打首輪賽事，義甲則是13日，而輪次較少的德甲壓軸、會在18日開踢。英超、西甲、義甲都是38輪賽事，德甲與法甲則是34輪賽事，賽事將會踢到明年5月。

新賽季也有著重要歷史定位，這是「絕代雙驕」梅西與C羅出道以來，首度兩人都不在五大聯賽的賽季，C羅早在去年世界盃後就投身前往沙特聯賽，而梅西則在歐洲賽季結束後，季中轉投美國足球大聯盟（MLS）的邁阿密國際隊，該隊主席也是足球傳奇：貝克漢。23/24賽季象徵著足球歷史上新的世代，或由挪威魔人哈蘭德與法蘭西金童姆巴佩競爭、接過大旗。

夏季轉會 補強競爭

作為五大聯賽的積分之首、最具商業價值的英超，新賽季看頭仍舊不少，傳統六大豪門都繼續砸錢補強。而目前轉會窗口還沒結束，新科竄起的豪強紐卡索（獲得沙特資金注入）今夏也已經砸出1.5億歐元轉會費，就連升班馬（從次級聯賽升級）伯恩利都砸出近7千萬歐元的轉會費，金錢大戰與軍備競賽已成英超每年的看點。

其他聯賽焦點則在於大牌球星情歸何處，德甲巨無霸拜仁慕尼黑一直想在歐冠賽場有所突破、極需補強頂級中鋒，到截稿前，仍在追求英超豪門熱刺的王牌凱恩，目前據傳開價已到1.2億歐元；法甲領頭羊巴黎聖日爾曼放走梅西後，另一名球星姆巴佩也一直有傳聞要離隊，可能會前往西甲豪門皇家馬德里。新賽季這些巨星會落腳何處？哪隻豪強會落馬？豪門是否繼續統治？都值得球迷期待收看。

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