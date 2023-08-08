足球／父規規劃5年圓夢拍攝計畫 紀錄袁永誠奮鬥點滴

台灣首位勇闖西班牙職業聯賽的足球小將袁永誠，與他的父親、資深電影工作者袁慶國，正規劃展開為期五年的拍攝計畫，忠實記錄一名父親義無反顧地支持自己的兒子，親身前往歐洲並拍攝紀錄下他在西班牙足壇奮鬥的點點滴滴，期望成為第一支「以父親視角，紀錄旅外運動員追夢」的紀錄片。

但這樣的期望，僅憑父子二人的力量實難達成，在評估實際旅外拍攝的費用需求後，以群眾集資的方式在貝殼放大旗下的 WaBay 挖貝平台發起「旅歐足球小將袁永誠圓夢拍攝計畫」，更預計以電子報等方式定期將拍攝進度回報給參與集資的支持者，共同參與影片創作的過程。

國小二年級才接觸足球運動的袁永誠，在懵懂的年紀便隻身前往中國大陸就讀廣州富力足球學校，畢業後更是堅定地追逐夢想，毅然決然前往世界足球強權西班牙闖蕩，立下踢進歐洲足壇五大聯賽的西班牙甲級聯賽（西甲）的遠大目標，2021年獲得個人生涯首份、也是台灣足球選手中獲得的首份歐洲職業足球俱樂部合約。

從事電影工作超過40年的袁慶國是電影攝影師，參與過國內外大大小小上百部電影製作，袁爸也是袁永誠背後的最大支柱，為了讓他能夠無後顧之憂旅外打拚，袁爸可以說是耗盡畢生積蓄，甚至變賣房產，只求能夠讓兒子在西班牙接受最好的訓練，期盼袁永誠有朝一日他能夠踏上西甲的殿堂。

袁慶國說：「運動是充滿熱血的事，如果能因為永誠的故事鼓舞更多孩子勇敢追夢，相信能為台灣創造更多熱血的動人故事。」

在前幾年疫情肆虐全球，工作完全停擺幾乎導致斷炊的情況下，袁爸也開始重新思考人生下一步。就在這時他萌生了一個運用自己專長，能夠紀錄袁永誠在西班牙的足球生涯，又可以讓自己陪伴在側照料兒子的計畫，就是拿起攝影機前往西班牙，預計費時五年親自掌鏡，一點一滴拍攝紀錄片留下袁永誠在西班牙奮鬥的旅程。

「旅歐足球小將袁永誠圓夢拍攝計畫」就在今天父親節這個有意義的日子正式發起，誠摯希望所有球迷以及願意以行動支持袁爸與袁永誠的社會大眾，一同藉由本次計畫成為旅外運動員圓夢路上的一份子，並鼓勵更多在各領域默默努力、懷抱熱血的孩子們，透過永誠的故事獲得滿滿的支持動力。