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女足世界盃／澳洲2比0擊敗丹麥 隊史第4度闖進8強

中央社／ 雪梨7日綜合外電報導
澳洲前鋒福德在上半場第29分鐘即攻進1球。 新華社
澳洲前鋒福德在上半場第29分鐘即攻進1球。 新華社

世界盃女子足球賽共同主辦國澳洲今天在16強賽出戰丹麥，在主場球迷加油助陣下，上下半場各攻進1球，終場以2比0擊敗對手，隊史第4度闖進世足8強賽。

澳洲與紐西蘭是2023年世界盃女子足球賽共同主辦國，今天在雪梨出戰丹麥占主場優勢，且澳洲世界排名第10，略優於排名第13的丹麥。

澳洲隊長柯爾（Sam Kerr）此戰仍未登上先發陣容。她先前因為小腿拉傷缺陣，世界盃開賽以來遲未上場，但已完全恢復訓練。

儘管如此，澳洲前鋒福德（Caitlin Foord）在上半場第29分鐘即攻進1球，助球隊早早就已1比0領先丹麥。

到了下半場第70分鐘，澳洲中場女將拉索（HayleyRaso）在球門前接獲隊友傳球，隨即起腳射門破網，助球隊以2比0擴大領先。

柯爾在下半場第78分鐘被換上場，接替先前得分的拉索，這是柯爾在本屆女足世界盃首次上陣，受到主場球迷熱烈歡迎。

澳洲維持領先優勢到底，終場以2比0擊敗丹麥，隊史第4度晉級女足世界盃8強賽。澳洲下場將對決法國或摩洛哥，這兩隊將在明天16強賽一決雌雄。

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