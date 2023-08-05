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澳洲羽賽／麟洋配、楊肉盧4強相繼落馬 台將無緣爭冠
BWF超級500系列的澳洲羽球公開賽今天進行4強賽程，我國兩組男雙組合「麟洋配」王齊麟／李洋、「楊肉盧」楊博涵／盧敬堯相繼輸球，無緣在冠軍賽會師，也結束本屆台將賽程。
總獎金42萬美元的澳洲公開賽，我國今年共有2組男雙組合挺進到4強賽，其中「楊肉盧」楊博涵／盧敬堯在昨天8強賽擊敗去年世錦賽冠軍、馬來西亞蘇偉譯／謝定峰後，今天遭遇前年世錦賽金牌的日本小林優吾／保木卓朗，只可惜未能再扮冠軍殺手，以16：21、18：21敗下陣來。
至於上周剛在日本公開賽拿下近兩年首冠的「麟洋配」王齊麟／李洋，儘管近3站都至少打進到4強賽，不過今天面對南韓組合姜敏赫／徐承宰卻打得相當不順手，最終以16：21、6：21敗下陣來，無緣爭冠。
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