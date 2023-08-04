女足世界盃／男女足先後魂斷世足賽 德媒：足球巨人變侏儒

德國女足在紐澳世界盃無緣晉級16強，隊史首度於世界盃止步於小組賽。足壇強權的德國8個月內男、女足相繼踢不進世足淘汰賽，德媒轟德國足球已從巨人淪為侏儒。

法新社報導，德國隊3日1比1踢和韓國，確定在H組只能排第3而提前於小組賽出局，隊長波普（Alexandra Popp）賽後無語問蒼天，稱這樣的結果「不可思議」，32歲的她無法接受可能是球員生涯最後一次征戰世界盃竟是如此結局。

波普賽後告訴德國第二電視台（ZDF）：「我甚至不知要說什麼；我真的不能理解怎會這樣。」

拿過兩屆女子世足冠軍的德國本屆賽前是奪冠熱門之一，首戰6比0大勝摩洛哥，第2戰遭哥倫比亞傷停補時階段絕殺1比2敗北，第3戰對韓國有輸不得壓力。

德國去年8月在女子歐國盃決賽經延長賽1比2不敵英格蘭，不料一年後在世足跌得更慘。同為提前淘汰而震驚的德國女足教頭佛斯泰克倫柏（Voss-Tecklenburg）說，球隊此戰心神不定且綁手綁腳，讓韓國開賽6分鐘就先進球，平白增添莫名壓力。

德國女足首度無緣淘汰賽，4次世足冠軍的德國男足則是2018、2022兩屆世界盃都止步於小組賽，凸顯德國足球恐出現嚴峻的系統性問題。

德國八卦媒體「畫報」（Bild）賽後以社論文章稱德國在足壇「已從巨人淪為侏儒」。

畫報社論說德國前次淪為陪榜隊伍已不可考，痛批「世界體壇全在笑我們」「這已不是自大與缺乏創造力的問題，而是連實力都沒了」。

德國之聲（DW）指出，不光德國成年男、女足先後鎩羽而歸，德國上月在U21歐國盃也兵敗，沒能取得2024年巴黎奧運足球門票，德國足球的麻煩不小。