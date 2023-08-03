藤球／泰國U19國際賽 中華隊4人賽再摘1銀1銅

我國潛力暨優秀選手藤球代表隊2日在泰國叻丕府（Ratchaburi,THA）舉辦的「2023年 U19藤球國際賽」男子四人賽中，繼前一天男子三人賽奪金後再有好表現，男子A、B隊雙雙出擊，雖無法再度掄元，但各拿下銀、銅牌，累計此行共獲1金1銀1銅，締造潛優代表隊新里程碑。

今年度藤球潛優代表隊7月先在國內進行15天集中訓練，緊接前往泰國叻丕府的藤球俱樂部（RBTC）接受15天國外移地訓練，在為期2天比賽中，男子隊相當爭氣，首日擊敗當地勁旅，勇奪6年來參加該項比賽首面金牌，次日再獲1銀1銅佳績。對此客座泰籍教練皮朋（Pinpon）直說：「這批選手雖太過年輕，但潛力卻十足，再經一段時間訓練，假以時日並成大器。」

2日登場的四人賽，男子A、B隊在預賽中皆取得1勝1敗、分組第二成績，晉級四強賽後，A隊以21：14、19：21、21：17力退Buapak Tha Wittaya School，率先晉級決賽；惜B隊力拚三局，演出先盛後衰以21：14、19：21、7：21不敵Potinimitwittayakom School，無法於金牌戰會師A隊。

稍事休息後，B隊於銅牌戰對上Buapak Tha Wittaya School，記取預賽輸球教訓，做好接發球的防守功夫，撐過首局緊張情勢後越踢越順，最終就以22：20、21：11贏球，除一雪前恥外，更獲得銅牌。隨後A隊於金牌戰再次碰上Potinimitwittayakom School，可惜無法越過對方嚴密防守，以18：21、19：21輸球，苦吞遭遇對手的2連敗，最後銀恨收場。

至於女生A、B隊由於此次半數以上選手都是首次入選，不論在經驗、技巧、團隊默契上都明顯不敵參賽對手，繼三人賽之後，仍在女子四人預賽中各吃下2敗，位列分組第三，無緣晉級前四。執行教練方瑞照表示，這次來到泰國移訓及參賽就是賺取經驗值，期許這些女子新生代選手越踢越好。

112年度臺灣潛力暨優秀選手藤球代表隊成員，教練方瑞照、陳佳佩。男選手陳睿儒、賴聖文、張鈞愷、李敏至、陳泓翔、吳承軒、李捷安、曾宇謙、何宥承、邱奕凱；女選手張芸慈、馮立昀、何沛穎、葉秀盈、黃婷榆、蔡庭玉、吳欣霓、林宜蓁、蕭羽汝、郭子寧。