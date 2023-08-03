射箭世錦賽／雷千瑩、湯智鈞混雙爭銅

中央社／ 台北2日電

世界射箭錦標賽今天展開團體賽，台灣反曲弓男、女團意外在次輪止步，而「師徒檔」雷千瑩湯智鈞闖進混雙4強賽後不敵德國，4日將與義大利爭奪銅牌。

台灣射箭反曲弓隊這次參加在德國柏林舉行世界射箭錦標賽前，特別提前赴當地移地訓練，力拚在這次世錦賽取得團體前3名，就能獲得奧運資格，而台灣隊過去就是靠著2019年世錦賽取得東京奧運滿額門票，不僅如此，這次若能在個人賽拿下前3名，同樣能搶下奧運席次。

台灣反曲弓男團這次由東京奧運男團銀牌湯智鈞搭配新秀戴宇軒、蘇于洋，女團由雷千瑩帶領邱意晴、郭紫穎出擊。

台灣男、女團首輪均輪空，男團次輪意外以0比6不敵日本隊，而女團則以2比6輸給美國隊，無緣晉級。

台灣隊想要拚奧運門票，除了後續世錦賽反曲弓個人賽外，其他賽事也還有機會，2024年世界資格賽最終賽前2名，或者在杭州亞運獲得混合項目金牌，同樣能取得參賽資格。

另外，儘管台灣男、女團提前遭到淘汰，但混雙組合雷千瑩與湯智鈞一連擊退英國、墨西哥後闖進4強，台灣組合面對德國隊，在4比4平手後，歷經加射落敗，落入銅牌戰，接下來在8月4日與義大利爭銅。

世錦賽 湯智鈞 雷千瑩

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