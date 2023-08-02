足球／中國國足前主帥李鐵被起訴 涉行賄受賄5項罪名

中國湖北省人民檢察院今天通報，前中國國家男子足球隊教練李鐵，因為涉嫌受賄、行賄等5項罪名，近日被提起公訴。中國當局正雷厲風行調查男足假球案，李鐵是首名被查落馬遭到起訴的高層。

湖北省人民檢察院微信公眾號2日下午通報，李鐵涉嫌受賄、行賄、單位行賄、非國家工作人員受賄、對非國家工作人員行賄案，分別由湖北省赤壁市監察委員會、赤壁市公安局調查、偵查終結，移送檢察機關審查起訴。

經湖北省人民檢察院指定，由咸寧市人民檢察院併案審查起訴。近日，咸寧市人民檢察院已依法向咸寧市中級人民法院提起公訴。

2022年11月，李鐵涉嫌嚴重違法被查落馬，開啟了中國足協反腐風暴。

據中新經緯報導，此後，包括李鐵在內有13名高層通報被查，分別為：中國足協執委、前秘書長劉奕；中國足協常務副秘書長兼國家隊管理部部長陳永亮；中國足協主席陳戌源；中國足協紀律委員會主任王小平；中國足協競賽部部長黃松；中國足協前副主席于洪臣；中超公司前總經理董錚；中國國家體育總局黨組成員、副局長杜兆才；中國足協前副主席李毓毅；中超公司前董事長馬成全；中國足協技術部部長譚海以及戰略規劃部部長戚軍。

此外，還有多名涉嫌踢假球、吹黑哨的職業球員與裁判被帶走調查。

李鐵1977年5月出生於遼寧瀋陽，在國足隊參加過2002年世足賽，也曾在英超埃弗頓俱樂部（Everton）效力。

李鐵退役後，先後擔任廣州恒大淘寶俱樂部隊助理教練、中國男足國家隊助理教練、華夏幸福俱樂部隊主教練、武漢卓爾俱樂部隊主教練以及國家男子足球選拔隊主教練。

2020年初，李鐵接任中國國家男足主帥，但因戰績不佳且爭議頻傳，2021年12月3日，中國足協公告稱，接受李鐵辭職的請求。

2022年11月26日，湖北省紀委監委通報，李鐵涉嫌嚴重違法，目前正接受中央紀委國家監委駐國家體育總局紀檢監察組和湖北省監委監察調查。

李鐵被起訴5項罪名的消息傳出後，引發大陸網友在微博相關新聞討論串熱議，多認為假球案已大致明朗，其後落馬的多名高層將相繼被起訴。