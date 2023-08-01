射箭／世錦賽柏林登場 中華隊團體要拚前3搶奧運門票

在德國柏林舉行的2023射箭世界錦標賽今天登場，首日的個人反曲弓資格賽，男子以湯智鈞第9名、女子以雷千瑩的第19名最佳；根據規定，只要個人、團體搶下前3，就能獲得巴黎奧運門票。

根據世界射箭總會所公布的巴黎奧運參賽資格，若能在這場世錦賽獲得團體前3名，就可直接取得巴黎奧運門票；而個人資格也一樣，只要能搶下世錦賽前3站上頒獎台，也可取得奧運資格。

這場世錦賽台灣男子選手推出東京奧運銀牌成員之一的湯智鈞，搭配新秀戴宇軒、蘇于洋；女子隊由老將雷千瑩帶領小將邱意晴、郭紫穎。

經過今天的個人資格賽後，男子部分以湯智鈞的669分、排名第9最佳，蘇于洋則是663分、排第16名，戴宇軒較為失常，射下650分、排在第57名，並以總分1982分排在男團第6名。

至於女子組個人資格賽，台灣以雷千瑩的649分、第19名最佳，郭紫穎648分、排第23名，邱意晴則是641分、第29名；團體成績則以1938分同樣排在第6。

為了讓選手提前適應德國天氣和時差，參加世錦賽的6名箭客在20日就抵達德國，全力拚搶最大量奧運參賽名額。

亞運培訓隊總教練劉炳宏透露：「這場世錦賽各國都推出最強選手，想要直接搶下奧運資格；雖然距離前一場國際賽已經超過1個月，但目前我們狀況調整得不錯，就看選手臨場發揮。」