足球／扎根海線 台中清水足球節數百名萌童齊聚同歡

台中市政府運動局自2020年起推展「迷你足球深耕計畫」，深入全市29個行政區進行巡迴教學，累積超過兩萬人次參與活動，昨天在清水牛埔仔運動公園舉辦「社區足球節」，吸引逾百名熱愛足球的萌童參加，並與家長們現場同歡。

台中市運動局長李昱叡代表市長盧秀燕到場，鼓勵大家積極參與足球培養興趣，享受運動帶來的快樂與健康。主辦單位中華民國校園社區運動聯盟協會在現場安排多項有獎闖關活動，讓更多萌球員體驗學習足球的樂趣，而他們也相當投入在學習的過程。

李昱叡表示，市長盧秀燕將足球列為重點運動發展項目之一，見證清水成功舉辦「社區足球節」，參與的孩童連年增加，並吸引全家大小不分老幼，走出戶外共同參與，顯見迷你足球已經逐步在海線基層扎根，支持人才養成的能量持續增加。

中華民國校園社區運動聯盟協會張武業秘書長表示，足球深耕計畫強調結合在地特色，營造足球嘉年華概念，台中市率全國之先引進執行，積極扎根基層，對於推動足球相當用心。昨天活動相當豐富，充分展現台中海線社區對足球的熱血。

現場參賽者范宇辰受到哥哥張和諺的影響也開始踢球一年多，平常也接觸直排輪、曲棍球項目運動，因為足球訓練使得腳力及體力更好，也連帶幫助其他項目的表現。據張媽媽表示，因為足球讓兩兄弟有共同話題，也會在場上共同競爭，他們也因為有好表現而獲得成就感，在生活中也顯得較有自信。

台中海線足球協會理事長高千雯表示，本次足球節有在地清水國小、市立梧棲幼兒園、台中市海線足協代表隊，市立東勢幼兒園U6小朋友也到場參加，東勢幼兒園校方也表示，希望讓幼兒成長中有球類體驗，大肌肉肢體課程也是注重的環節之一，感謝市府用心推動足球深耕計畫。