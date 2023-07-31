足球／籌錢培養少足隊 丹麥教練來台13年賠上2房

丹麥足球教練Johnni Nielsen來台13年，成立非營利足球隊，培養100名足球少年，因多數隊員家境不富裕，為讓球隊繼續運作，他無償擔任教練，更自掏腰包、尋求企業贊助支應球隊開銷，他與台灣妻子在丹麥的房子已被法拍、台灣房子也抵押，這次在募資平台上發起募資300萬元，盼能守護非盈利足球隊。

Johnni Nielsen為前職業青訓足球選手與歐足總專任教練，2009年因傷退出足球界，台灣女婿的他因女兒唐氏症離鄉背井，舉家搬回妻子的故鄉台灣為女兒尋求治療。

他招募喜歡踢球的小朋友免教練費教踢球、街坊鄰居來學踢球的愈來愈多，Johnni後來成立非營利球隊F. C. Vikings，讓有興趣的孩子能免費參加。

13年來，Johnni夫妻默默耕耘與付出，為了球隊訓練與參加國際賽、為台灣足球貢獻，甚至抵押房子籌組經費，丹麥房子更已被法拍。由於經費籌措不易，需有完整制度配合，因此催生台灣全民足球協會（Formosa Football Association, FFA），讓募款合法、有效運用經費。

台灣全民足球協會昨成立，在民眾黨中一選區立委參選人蔡壁如的大甲服務處開記者會。理事長黃榮松說，球隊期望有機會在中部發掘潛在球員、與中部各級學校合作，栽培台灣足球新星。