聽新聞
test
0:00 / 0:00
足球／籌錢培養少足隊 丹麥教練來台13年賠上2房
丹麥足球教練Johnni Nielsen來台13年，成立非營利足球隊，培養100名足球少年，因多數隊員家境不富裕，為讓球隊繼續運作，他無償擔任教練，更自掏腰包、尋求企業贊助支應球隊開銷，他與台灣妻子在丹麥的房子已被法拍、台灣房子也抵押，這次在募資平台上發起募資300萬元，盼能守護非盈利足球隊。
Johnni Nielsen為前職業青訓足球選手與歐足總專任教練，2009年因傷退出足球界，台灣女婿的他因女兒唐氏症離鄉背井，舉家搬回妻子的故鄉台灣為女兒尋求治療。
他招募喜歡踢球的小朋友免教練費教踢球、街坊鄰居來學踢球的愈來愈多，Johnni後來成立非營利球隊F. C. Vikings，讓有興趣的孩子能免費參加。
13年來，Johnni夫妻默默耕耘與付出，為了球隊訓練與參加國際賽、為台灣足球貢獻，甚至抵押房子籌組經費，丹麥房子更已被法拍。由於經費籌措不易，需有完整制度配合，因此催生台灣全民足球協會（Formosa Football Association, FFA），讓募款合法、有效運用經費。
台灣全民足球協會昨成立，在民眾黨中一選區立委參選人蔡壁如的大甲服務處開記者會。理事長黃榮松說，球隊期望有機會在中部發掘潛在球員、與中部各級學校合作，栽培台灣足球新星。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言