日本羽賽／麟洋配5連勝終結冠軍荒 李洋：原本設定贏一場

2年在東京奧運摘下我國史上第一面奧運羽球金牌，黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋回到東京衝破低潮，今天日本公開賽決賽面對地主小林優吾／保木卓朗，以21：19、21：13奪冠，5連勝中更有4場拍下世界前6的組合，東奧後的首冠「含金量」十足。

「麟洋配」東奧驚奇摘金，但去年只在台北公開賽打進決賽，今年4月底亞錦賽雖闖4強但因王齊麟拉傷大腿退賽，李洋5月蘇迪曼盃腳踝又扭傷，世界排名從去年最高的第2名落到目前的第18位，但傷兵組合來到東京扮演「種子殺手」，第二輪拍下世界排名第6的馬來西亞組合王耀新／張御宇、8強賽擊敗世界排名第2的印度組合謝提（Chirag Shetty）／蘭基雷迪（Satwiksairaj Rankireddy），昨天4強賽更直落2解決印尼球王組合法賈（Fajar Alfian）／雷扎（Muhammad Rian Ardianto），今天再以直落2拍下世界排名第5的地主組合小林優吾／保木卓朗。

第一局後段飛身救球撞到肋骨的李洋透露，原本看到籤表的目標只有「贏一場」，畢竟首輪大陸組合陳柏陽／劉毅就不好打，先前碰第二輪對手王耀新／張御宇吞下3連敗，印度組合又是前一站南韓公開賽冠軍，印尼組合更是「世界球王」組合，沒想到竟然能一路闖關。

東奧時「麟洋配」奪勝有著名的「聖筊」慶祝姿勢，今天王齊麟跪地揮出「昇龍拳」慶祝，他俏皮說：「換個姿勢，但還是要跪日本的地板。」

2年前的今天是打下東奧金牌戰門票，今天是迎接東奧後的第一座冠軍，「麟洋配」總算終結冠軍荒，李洋低調說，不敢講是『回來了』，但整體有慢慢變好，「希望能夠把狀態延續到下一站，多爭取點自信與積分，當然最重要的都是把內容趨於更好。」