快訊

全國商圈嘉年華眾人喊「咱自己出來選總統」 郭台銘：好

日本羽賽／不敵新任球后安洗瑩止步4強 戴資穎苦吞對戰4連敗

88會館洗錢案負責人郭哲敏泰國落網 調查局：最快下周押解回台

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日本羽賽／不敵新任球后安洗瑩 戴資穎苦吞對戰4連敗

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導

我國羽球一姊戴資穎今天在BWF超級750系列的日本羽球公開賽4強賽，遭遇下周將首度登上世界球后的南韓一姊安洗瑩，也是雙方繼上周南韓公開賽冠軍賽後再度交鋒，最終戴資穎就以17：21、12：21連續兩周遭到安洗瑩擋道。

今年狀況火熱已經拿下6座冠軍，包括上周南韓公開賽冠軍賽擊敗戴資穎的安洗瑩，昨天在日本公開賽搶下4強門票，而現任球后山口茜意外出局後，確定將在下周登上世界球后寶座，也是「女單F4」中最後一位登上球后寶座的成員。

而今天的4強賽安洗瑩與戴資穎也上演今年第6度的交鋒，儘管近期處在對戰3連敗，但戴資穎今天開局就趁著安洗瑩還在暖機，打出一波7：1的攻勢，儘管隨後安洗瑩靠著戴資穎的失誤追近比分，但戴資穎仍是以11：4領先進入技術暫停，

不過在首局過程中戴資穎就兩度向裁判反應場邊觀眾干擾其接發球，大會也兩度進行廣播勸阻，而這似乎也影響到戴資穎的節奏，技術暫停過後安洗瑩打出6：0攻勢，甚至靠著戴資穎的連續失誤，取得19：16領先，最終安洗瑩也以21：17逆轉拿下首局。

第二局安洗瑩乘勝追擊，在局中後拉開差距，最終以21：12勝出，連續兩周闖進到決賽，並將與印尼東宗（Gregoria Mariska Tunjung）和中國大陸何冰嬌之戰的勝者爭冠。

戴資穎 安洗瑩 羽球

延伸閱讀

日本羽賽／4強戴資穎再戰安洗瑩 首要降低失誤

日本羽賽／戴資穎36分鐘速勝韓悅 4強賽再戰安洗瑩

「羽球一姐」戴資穎換跑道改雙打？ 調查局這樣解釋

日本羽賽／山口茜驚喜送禮 戴資穎親曝感想：覺得她很可愛！

相關新聞

日本羽賽／不敵新任球后安洗瑩 戴資穎苦吞對戰4連敗

我國羽球一姊戴資穎今天在BWF超級750系列的日本羽球公開賽4強賽，遭遇下周將首度登上世界球后的南韓一姊安洗瑩，也是雙方...

日本羽賽／麟洋配擊敗印尼球王 明拚東京奧運後首冠

我國男雙組合「麟洋配」王齊麟／李洋今天在BWF超級750的日本公開賽4強賽，遭遇男雙世界排名第1名的印尼組合法賈（Faj...

日本羽球／麟洋配走出2年低潮拚冠軍：我們2個人都很專注

台灣男雙組合李洋、王齊麟今天在日本羽球公開賽4強，幾乎一路壓著世界第1的印尼組合打，最終21比19、21比10獲勝晉級冠...

成都世大運／孫家閎男子太極劍奪銀 坦承學武術全因李連杰

台灣男子武術好手孫家閎，今天在成都世大運男子太極劍以9.710分獲得銀牌。孫家閎從3歲開始學習武術，全是因為迷上電影明星...

高球／中信之星吳佳晏 日次巡賽第2冠到手

由中國信託銀行贊助的我國旅日高球好手吳佳晏，昨天在日本次巡賽嘉實多女子賽中，最後一輪打出4鳥、0柏忌的好表現，最終以低於...

日本羽賽／戴資穎晉4強 今再戰安洗瑩拚復仇

總獎金85萬美元的日本羽球公開賽，我國一姊戴資穎昨天在8強賽遭遇中國大陸選手韓悅，在前兩次對戰都占據上風的情況下，昨天戴...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦