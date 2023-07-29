日本羽賽／不敵新任球后安洗瑩 戴資穎苦吞對戰4連敗

我國羽球一姊戴資穎今天在BWF超級750系列的日本羽球公開賽4強賽，遭遇下周將首度登上世界球后的南韓一姊安洗瑩，也是雙方繼上周南韓公開賽冠軍賽後再度交鋒，最終戴資穎就以17：21、12：21連續兩周遭到安洗瑩擋道。

今年狀況火熱已經拿下6座冠軍，包括上周南韓公開賽冠軍賽擊敗戴資穎的安洗瑩，昨天在日本公開賽搶下4強門票，而現任球后山口茜意外出局後，確定將在下周登上世界球后寶座，也是「女單F4」中最後一位登上球后寶座的成員。

而今天的4強賽安洗瑩與戴資穎也上演今年第6度的交鋒，儘管近期處在對戰3連敗，但戴資穎今天開局就趁著安洗瑩還在暖機，打出一波7：1的攻勢，儘管隨後安洗瑩靠著戴資穎的失誤追近比分，但戴資穎仍是以11：4領先進入技術暫停，

不過在首局過程中戴資穎就兩度向裁判反應場邊觀眾干擾其接發球，大會也兩度進行廣播勸阻，而這似乎也影響到戴資穎的節奏，技術暫停過後安洗瑩打出6：0攻勢，甚至靠著戴資穎的連續失誤，取得19：16領先，最終安洗瑩也以21：17逆轉拿下首局。

第二局安洗瑩乘勝追擊，在局中後拉開差距，最終以21：12勝出，連續兩周闖進到決賽，並將與印尼東宗（Gregoria Mariska Tunjung）和中國大陸何冰嬌之戰的勝者爭冠。