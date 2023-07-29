日本羽球／麟洋配走出2年低潮拚冠軍：我們2個人都很專注

台灣男雙組合李洋、王齊麟今天在日本羽球公開賽4強，幾乎一路壓著世界第1的印尼組合打，最終21比19、21比10獲勝晉級冠軍戰，「麟洋配」總算走出超過2年的低潮。

李洋、王齊麟在延後舉辦的2021年東京奧運，替台灣拿下史無前例的羽球男雙金牌，但從東奧之後，2人就開始陷入低潮，並從去年底開始輪流受傷，也讓他們的戰績起伏不定，但本週重返幸運地日本，2人也終於走出低潮。

李洋在接受中央社訪問時說：「昨天扭到的右腳踝感覺還好，想說都打到4強了，怎樣都不能再傷退。今天表現算是蠻不錯的，我們2個人都很專注，能回到日本比賽確實有很多回憶，但我不會多想，還是放在這場比賽就好。」

王齊麟透露：「我今天很專注在降低失誤以及前4點的跟進搶網，畢竟這就是印尼球員打法的特色，我們算是以其人之道還治其人之身，另外就是注意第3拍的處理，然後全場保持耐心。」

賽前「麟洋配」面對面對世界第1的印尼組合法賈爾（Fajar Alfian）與萊恩（Muhammad Rian Ardianto）交手5次，僅拿到1勝。

不過今天首局開打後，李洋、王齊麟就有備而來，開賽很快就以7比2拉開差距，並以11比7進入技術暫停。休息過後，李洋、王齊麟展現默契，多次前、中場的平抽擋都銜接得相當順利，以18比11取得最大領先。

儘管首局尾聲被對手追到20比19的1分差，但「麟洋配」還是穩穩收下首局勝利。

第2局李洋、王齊麟越打越順手，不但2人的平抽擋都發揮得非常出色，且不斷搶網逼迫對手短兵相接，雙方節奏都打得非常快，大多都在5、6拍就分出勝負。

李洋、王齊麟在4比3領先後，就逐步拉開差距，並在10比5的時候又連得6分，提前宣告奠定比賽勝基，期間身高186公分的王齊麟在前場壓迫特別有威脅性，打到最後印尼組合氣勢全無，自己失誤連連，最後就在對手發球失誤下，讓「麟洋配」帶走勝利。