快訊

王鴻薇公布錄音檔 爆料im.B詐團稱「受騙調查官可拿回利息換不立案」

員工待不到2年就離職…蘋果遭評「美國最差勁雇主」原因曝光、它拿No.2

日本羽賽／麟洋配擊敗印尼球王 明拚東京奧運後首冠

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
「麟洋配」擊敗世界第一組合，挺進日本羽賽冠軍賽。 美聯社
「麟洋配」擊敗世界第一組合，挺進日本羽賽冠軍賽。 美聯社

我國男雙組合「麟洋配王齊麟李洋今天在BWF超級750的日本公開賽4強賽，遭遇男雙世界排名第1名的印尼組合法賈（Fajar Alfian）／雷扎（Muhammad Rian Ardianto）最終以21：19、21：10直落二勝出，明天將挑戰東京奧運後首冠。

男雙世界排名第18名的王齊麟／李洋，在東京奧運拿下金牌後陷入冠軍荒，僅在去年台北羽球公開賽闖進到決賽，不過今年兩人狀況持續回升，繼亞錦賽打進到4強賽後，本月的加拿大公開賽與日本公開賽也連續兩站挺進到4強賽。

今天在總獎金85萬美元的日本公開賽4強賽，「麟洋配」也遭遇印尼球王組合的考驗，雙方生涯過去曾5度交手，王齊麟／李洋僅在前年的湯姆斯盃拿下過1勝。

不過「麟洋配」今天首局在一路領先的情況下，最多取得7分領先優勢，並以20：16取得4個局點，儘管前3個局點都遭到對手化解，被追到僅剩1分差距，但印尼組合關鍵時刻出現吊球出界的狀況，讓王齊麟／李洋以21：19先下一城。

第二局「麟洋配」勢如破竹，在上半局以11：5領先進入技術暫停，最終王齊麟／李洋也以21：10勝出，而「麟洋配」也拿下東京奧運後，除了台北公開賽以外的第一張冠軍賽門票，將挑戰東京奧運後的首座冠軍。

李洋 麟洋配 王齊麟

延伸閱讀

日本羽賽／麟洋配回來了！ 拍落世界第2連兩站晉級4強

日本羽賽／「麟洋配」闖8強碰印度強敵 李洋有兩目標

日本羽賽／逆轉大馬第一男雙 「麟洋配」止對戰3連敗闖8強

日本羽賽／24分鐘拍下加拿大小將 戴資穎光速過頭關

相關新聞

日本羽賽／麟洋配擊敗印尼球王 明拚東京奧運後首冠

我國男雙組合「麟洋配」王齊麟／李洋今天在BWF超級750的日本公開賽4強賽，遭遇男雙世界排名第1名的印尼組合法賈（Faj...

高球／中信之星吳佳晏 日次巡賽第2冠到手

由中國信託銀行贊助的我國旅日高球好手吳佳晏，昨天在日本次巡賽嘉實多女子賽中，最後一輪打出4鳥、0柏忌的好表現，最終以低於...

日本羽賽／戴資穎晉4強 今再戰安洗瑩拚復仇

總獎金85萬美元的日本羽球公開賽，我國一姊戴資穎昨天在8強賽遭遇中國大陸選手韓悅，在前兩次對戰都占據上風的情況下，昨天戴...

女足世界盃／中國踢倒海地 奪小組賽首勝

2023女子世界盃足球賽D組賽事，中國今天迎戰海地，靠著替補球員王霜於下半場第74分鐘踢進12碼罰球，最終就以1比0擊敗...

金恩盃／詹家姊妹扮功臣 中華隊明與紐西蘭爭升級資格

2023金恩盃亞大區二級女網賽，今天在馬來西亞首都吉隆坡進行分組賽最後一戰，詹詠然、詹皓晴姊妹扮演功臣，一在單打逆轉，一...

金恩盃／中華隊勝香港 29日4強力抗紐西蘭拚重返一級

金恩盃亞大區第2級預賽，台灣女網今天在關鍵戰役力拚香港以2比1獲勝，確定搶下A組第2，明天4強交叉賽將對上紐西蘭，爭奪重...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦