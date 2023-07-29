日本羽賽／麟洋配擊敗印尼球王 明拚東京奧運後首冠
我國男雙組合「麟洋配」王齊麟／李洋今天在BWF超級750的日本公開賽4強賽，遭遇男雙世界排名第1名的印尼組合法賈（Fajar Alfian）／雷扎（Muhammad Rian Ardianto）最終以21：19、21：10直落二勝出，明天將挑戰東京奧運後首冠。
男雙世界排名第18名的王齊麟／李洋，在東京奧運拿下金牌後陷入冠軍荒，僅在去年台北羽球公開賽闖進到決賽，不過今年兩人狀況持續回升，繼亞錦賽打進到4強賽後，本月的加拿大公開賽與日本公開賽也連續兩站挺進到4強賽。
今天在總獎金85萬美元的日本公開賽4強賽，「麟洋配」也遭遇印尼球王組合的考驗，雙方生涯過去曾5度交手，王齊麟／李洋僅在前年的湯姆斯盃拿下過1勝。
不過「麟洋配」今天首局在一路領先的情況下，最多取得7分領先優勢，並以20：16取得4個局點，儘管前3個局點都遭到對手化解，被追到僅剩1分差距，但印尼組合關鍵時刻出現吊球出界的狀況，讓王齊麟／李洋以21：19先下一城。
第二局「麟洋配」勢如破竹，在上半局以11：5領先進入技術暫停，最終王齊麟／李洋也以21：10勝出，而「麟洋配」也拿下東京奧運後，除了台北公開賽以外的第一張冠軍賽門票，將挑戰東京奧運後的首座冠軍。
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