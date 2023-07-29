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高球／中信之星吳佳晏 日次巡賽第2冠到手

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導
「中國信託女子高爾夫之星」吳佳晏拿下JLPGA次級巡迴賽「嘉實多女子賽」后冠，是她職業生涯中的第10座冠軍。圖／取自JLPGA官方網站
「中國信託女子高爾夫之星」吳佳晏拿下JLPGA次級巡迴賽「嘉實多女子賽」后冠，是她職業生涯中的第10座冠軍。圖／取自JLPGA官方網站

由中國信託銀行贊助的我國旅日高球好手吳佳晏，昨天在日本次巡賽嘉實多女子賽中，最後一輪打出4鳥、0柏忌的好表現，最終以低於標準桿15桿的總桿數201桿拿下個人本季第二冠，並贏得360萬日圓的冠軍獎金，穩居日次巡賽獎金后。

今年展開旅日生涯的吳佳晏，6月才剛在「優比特．靜岡新聞SBS女子賽」奪下個人在日次巡賽的首座冠軍，這次嘉實多女子賽，她也展現極佳狀態，在第二輪打出低於標準桿7桿的佳績，一度與小林光希並列領先，昨天她也打出4鳥、0柏忌的表現，最終以總桿數201桿封后，且3輪僅吞下1柏忌，拿下個人日次巡賽第2冠、職業生涯第10冠。

吳佳晏賽後表示，前次拿下「優比特．靜岡新聞SBS女子賽」冠軍後信心大增，一如往常地抱持奪冠企圖心，最後一輪的每洞都穩定發揮，心情上不會太緊張。她也感謝中國信託銀行與子行日本東京之星銀行的支持，未來將持續努力。

年僅19歲的吳佳晏，昨天賽後以日文完成奪冠致詞與訪問，展現過去一段時間的努力成果，她坦言由於台日賽事環境不同，加上日本賽事相當緊湊，需要花時間適應球場、語言，維持體力也相當重要。

在家人的陪伴之下，吳佳晏已逐漸適應賽事節奏，近期賽事表現出色，也結交了許多選手好友，一起比賽切磋球技，期望繼續爭取好成績。

吳佳晏拿下這一冠後，本季累積獎金已來到1587萬日圓（約台幣358萬元），遙遙領先其他選手，明年將很有機會取得日巡賽會員資格，而日巡賽官網也以未來的明星候選人之一來形容吳佳晏的好表現。

日本 吳佳晏

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