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日本羽賽／戴資穎晉4 今再戰安洗瑩

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導
戴資穎。 圖／Badminton Photo提供
戴資穎。 圖／Badminton Photo提供

總獎金85萬美元的日本羽球公開賽，我國一姊戴資穎昨天在8強賽遭遇中國大陸選手韓悅，在前兩次對戰都占據上風的情況下，昨天戴資穎也沒有給對手太多機會，最終以21：12、21：19直落二勝出，4強賽將再對上今年已經拿下6冠的南韓一姊安洗瑩。

戴資穎生涯前兩度與世界第9的韓悅對戰分別是在今年的馬來西亞公開賽與印尼公開賽，當時戴資穎都以壓倒性的優勢直落二勝出，而昨天兩人再交手戴資穎雖然在前兩局都讓對手先攻下分數，不過很快就逆轉戰局，最終僅花36分鐘就取得對戰3連勝與4強門票。

戴資穎今天將再碰上周才在南韓公開賽冠軍賽交手過的安洗瑩，她昨在8強賽面對泰國一姊依瑟儂，雖然首局纏鬥，但第二局很快拉開差距，最終以21：19、21：10直落二勝出，近期拉出一波8連勝，戴資穎勢必要減少失誤來中止對戰3連敗。

馬來西亞 南韓 日本

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