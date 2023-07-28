日本羽賽／4強戴資穎再戰安洗瑩 首要降低失誤

超級750系列的日本羽球公開賽，今天進行各組8強。台灣好手戴資穎面對中國韓悅，僅用35分鐘就直落2過關，4強又要對上近來苦吞3連敗的韓國安洗瑩，想過關得先降低失誤。

世界排名第4的戴資穎，賽前對戰世界第9的韓悅，有著2戰全勝的優勢，今天開打後首局，雙方2比2平手後，戴資穎就再也沒被追上比分，並且在6比5領先時連得7分擴大差距，穩穩以21比12收下首局。

和前一場比賽一樣，戴資穎對上韓悅，靠著多變的手感，以及出色的網前小球，讓對手疲於奔命，甚至多次四角調動讓韓悅跑到上氣不接下氣。

第2局戴資穎也是開賽就取得9比2的領先，但比賽後段韓悅開始放手一搏，有機會就殺球搶分，加上戴資穎出現一些主動失誤，讓雙方比數逐漸拉近，幸好戴資穎在20比18出現2個賽末點後，還是穩穩收下比賽勝利。

這已經是戴資穎在過去10天內的第8場比賽，對於體能考驗相當嚴苛。她在接受中央社訪問時說：「還好啦，就是賽後盡量恢復，避免受傷就好，至於接下來的比賽，還是要降低失誤才行。」

戴資穎生涯對戰安洗瑩戰績2勝7敗，是目前女單世界前4當中唯一居下風的對手，而包括前1場的韓國羽球公開賽，戴資穎也是在決賽不敵安洗瑩。

日本羽球公開賽從1977年開辦，戴資穎曾在2012年、年僅18歲時初嚐賽史冠軍滋味，而台灣球員除了戴資穎之外，僅2011年由陳宏麟、程文欣拿下過混雙冠軍。