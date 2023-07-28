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日本羽賽／戴資穎36分鐘速勝韓悅 4強賽再戰安洗瑩
BWF超級750系列的日本公開賽，我國女單一姊戴資穎今天在8強賽出戰世界排名第9名的中國大陸韓悅，最終戴資穎就以21：12、21：19直落二勝出，明天4強賽將再度對戰上周剛在南韓公開賽爭冠過的安洗瑩。
在上周南韓公開賽以亞軍成績作收後，戴資穎本周轉戰總獎金85萬美元的日本公開賽，在前兩輪分別擊敗加拿大張文玉、中國大陸張藝曼後，今天8強賽則是對上世界排名第9名的韓悅。
戴資穎今年曾2度與韓悅交手，包括馬來西亞公開賽與印尼公開賽都由戴資穎以直落二取勝，而今天雙方再度碰頭戴資穎依舊沒有給韓悅任何機會，除了首局開局讓韓悅先拿2分後，接下來就打出6：0攻勢逆轉且不曾再落後，僅花14分鐘就以21：12先下一城。
第二局同樣的戲碼再度上演，戴資穎在先掉2分後，拉出一波9：0逆轉，儘管韓悅在局末一度追到1分差距，但最終戴資穎仍是以21：19勝出，搶下4強賽門票。
戴資穎在晉級4強後，又將與上禮拜爭冠對手南韓安洗瑩交鋒，安洗瑩今天8強賽面對泰國一姊依瑟儂，僅花43分鐘就以21：19、21：10直落二勝出，近期已經拉出一波8連勝，本季前11站都挺進到4強賽，且已經拿下6座冠軍。
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