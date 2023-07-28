高球／吳佳晏奪日巡次級賽第2勝 穩坐獎金后寶座

台灣好手吳佳晏今天在總獎金2000萬日圓的JLPGA次巡嘉實多女子高球賽，以3回合低於標準15桿的201桿奪冠，這也是她本季的第2場冠軍，繼續穩居次巡賽獎金后。

年僅19歲台灣旅日高爾夫小將吳佳晏，今年已經出賽11場比賽，經歷上半年連續3場都屈居亞軍的情況下，信心依舊不減，6月中先拿下靜岡新聞高球賽冠軍，實現個人在日本賽事的職業首冠。

接著在相隔1個月後，吳佳晏本週表現依舊搶眼，首輪繳出68桿後，第2回合又飆出全場最低的65桿，她也靠著這個成績，奠定今天爭冠的基礎。

今天最終回合吳佳晏抓5博蒂、1柏忌，尤其前9洞就繳出33桿，讓她心裡篤定許多，穩穩收下這場比賽勝利。

吳佳晏在台灣成名甚早，2020年、16歲的時候，就以新台幣200萬元獎金排在台灣女子職業高爾夫巡迴賽（TLPGA）獎金榜第2名。到了2021年，吳佳晏更以打破TLPGA紀錄的490萬元成為台灣的獎金后。

吳佳晏拿下這場冠軍後，本季累積獎金已經達到1587萬日圓（約新台幣364萬元），遙遙領先第2名的小滝水音達887萬日圓，繼續穩坐獎金后，明年很有機會直升「大聯盟」的JLPGA會員資格。