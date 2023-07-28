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日本羽賽／麟洋配回來了！ 拍落世界第2連兩站晉級4強

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
「麟洋配」王齊麟（左）、李洋連續兩站挺進到4強賽，狀況持續回升。 圖／Badminton Photo提供（資料照）
「麟洋配」王齊麟（左）、李洋連續兩站挺進到4強賽，狀況持續回升。 圖／Badminton Photo提供（資料照）

BWF超級750的日本羽球公開賽今天展開8強賽程，我國男雙組合「麟洋配王齊麟李洋遭遇世界排名第2名的印度組合謝提（Chirag Shetty）／蘭基雷迪（Satwiksairaj Rankireddy），最終以21：15、23：25、21：16勝出，連續兩站挺進到4強賽，狀況持續回升。

前一站在加拿大公開賽闖進到4強賽的王齊麟／李洋，本周來到等級更高的日本公開賽後也維持住火熱狀態，在前兩輪分別擊敗中國大陸組合與馬來西亞組合王耀新／張御宇後，再度闖進到8強賽。

今天8強賽面對男雙世界排名第2名的印度謝提／蘭基雷迪，麟洋配在首局就展現絕佳狀態，在局中擺脫對手的糾纏後，一度取得最多7分領先，最終也以21：15先下一城。

第二局印度組合雖然在比賽前段一路領先，甚至一度取得最多5分領先優勢，不過王齊麟／李洋也展現韌性，回敬一波5：0攻勢扳平比數，甚至在20：19後率先取得賽末點，儘管前3個賽末點都遭到對手化解，甚至還一度讓對手取得局點，但同樣遭到麟洋配化解，雙方一路戰到23：23後，印度組合最終也以25：23扳平戰局。

決勝局王齊麟／李洋沒有再錯過機會，從開局就一路領先，儘管局末李洋一度在救球時腳踝拐了一下摔倒在地，印度組合也追到3分差距，但最終麟洋配仍是以21：16勝出，搶下4強門票。

李洋 麟洋配 王齊麟

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