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日本羽賽／小戴輕鬆晉8強 麟洋配逆轉勝

聯合報／ 記者曾思儒／台北—東京電話採訪
「麟洋配」王齊麟（右）、李洋逆轉大馬對手，晉級日本公開賽8強。圖／Badminton Photo提供
「麟洋配」王齊麟（右）、李洋逆轉大馬對手，晉級日本公開賽8強。圖／Badminton Photo提供

日本公開賽昨產出最後8強名單，我國7組選手共3組晉級，「一姊」戴資穎只花31分鐘輕取大陸女將張藝曼，混雙唯一代表葉宏蔚／李佳馨直落2擊敗美國對手，東京奧運奪金的男雙「麟洋配王齊麟李洋更上演3局逆轉勝，力退世界第6的馬來西亞組合王耀新／張御宇，讓王齊麟再現跪地吶喊的慶祝畫面。

日本公開賽總獎金85萬美元、屬BWF超級750系列，寶島羽將只有小戴排上種子，昨天在眾多球迷中文加油聲中以兩個21：10拍下張藝曼，今天將和另一名陸將韓悅交手。

小戴昨天出賽，場邊除響亮加油聲，還出現許多小戴大頭加油牌，她笑說，球迷人數雖不至於將代代木競技場變成自家主場，「但真的很多人到球場，很謝謝他們為我加油。」

「麟洋配」在超過1小時大戰以15：21、21：18、21：16逆轉勝王耀新／張御宇，止住交手3連敗，王齊麟自評心態有所進步，「打起來沒像之前那麼急躁，其實第2局滿危險，從領先到落後，最後有把心態穩下來，所以第3局打起來壓力就沒那麼大。」

「麟洋配」今天將和世界排名第2的印度組合謝提／蘭基雷迪交手，4月底亞錦賽四強碰頭時，王齊麟第2局拉傷大腿被迫退賽，李洋說：「亞錦賽輸他們，希望這次能突破、健康完成。」

東京奧運 馬來西亞 麟洋配 王齊麟 李洋 戴資穎

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