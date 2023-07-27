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日本羽賽／山口茜驚喜送禮 戴資穎親曝感想：覺得她很可愛！

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
戴資穎闖進日本公開賽8強。圖／Badminton Photo提供
戴資穎闖進日本公開賽8強。圖／Badminton Photo提供

我國羽球「一姊」戴資穎本周在日本得到熱情款待，昨天地主「世界球后」山口茜特別在賽後送上禮物，今天有大批加油團助陣，在小戴以兩個21：10擊敗世界排名18的大陸女將張藝曼，球迷還大喊「小戴明天見」，熱情應援將代代木競技場宛如小戴主場。

昨天沒有賽程的山口茜特別到球場，在小戴打下勝利後送上精緻便當和附上簽名照的紀念品，兩名前後任「球后」更留下燦笑合影，BWF發布照片後引發熱烈迴響，尤其平常表情不多的山口茜難得露出一口白牙大笑，讓球迷直呼驚喜。

戴資穎闖進日本公開賽8強。圖／Badminton Photo提供
戴資穎闖進日本公開賽8強。圖／Badminton Photo提供

接受地主歡迎的小戴，今天再挺進8強，直落2拍下張藝曼的小戴透露，對於山口茜的小禮物並不覺得太意外，她笑說：「我覺得她很可愛！」台、日「一姊」分屬第4種子和頭號種子，要想場上碰頭只有決賽有機會。

小戴明天將遭遇列第8種子的大陸女將韓悅，過去2度交手都是小戴奪勝，明天若能打下3連勝就是連兩年闖進日本賽4強。

今天小戴也獲得一面倒現場支持，許多球迷大喊加油外，小戴的大頭應援扇在場邊也不斷揮動，吸引轉播單位不斷特寫；球迷在小戴準備離場時還大呼「小戴明天見」，響亮喊聲透過收音清晰可聞。

小戴笑說，球迷人數還不至於將東京變成自家主場，「但是真的蠻多人到球場加油的，很謝謝他們為我加油。」小戴也有聽到球迷「明天見」的約定，準備8強再展球技。

山口茜 羽球 戴資穎

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