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國際男子曲棍球邀請賽竹山今開打 地主首碰泰國隊小輸

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
2023年國際男子曲棍球邀請賽今天在竹山高中盛大開幕，來自星、港、泰、南韓的5國6隊將展開5天的賽事。圖／南投縣政府提供
2023年國際男子曲棍球邀請賽今天在竹山高中盛大開幕，來自星、港、泰、南韓的5國6隊將展開5天的賽事。圖／南投縣政府提供

2023年國際男子曲棍球邀請賽今天在竹山高中盛大開幕，來自南韓、香港、新加坡、泰國、中華台北及南投縣地主隊，5國6隊將展開5天的賽事，理事長蔡宜助說，希望透過國際賽事，讓在地選手以賽代訓，首場比賽泰國隊先禮後兵，隨後以3：2小勝地主南投隊。

縣長許淑華表示，曲棍球是夏季奧運會的競賽項目之一，雖然不像棒球、籃球受國人矚目，但在竹山已有超過40年的發展，成為南投縣重點培育運動項目，不論男子組、女子組過去都常在全國運動會中獲得前3名的亮眼成績，未來縣府不僅舉辦室內撐竿跳比賽、國際自行車賽等國際賽事，明年還有日月潭公開水域競賽及全國身障運動會，希望透過各種大型賽事，增加南投能見度。

中華民國曲棍球協會理事長蔡宜助指出，南投縣曲棍球健全的三級發展重點學校，從竹山國中曲棍球隊開始，先向下延伸到竹山、雲林國小，更向上直升國立竹山高中體育實驗班，屢屢在全國比賽中得到好成績，有好手保送進入台北體院就讀，更是全國賽的常勝部隊，取得國家代表隊資格出國比賽。

蔡宜助說，透過國際邀請賽國際賽事，可讓在地選手以賽代訓，增加比賽經驗，進而全國運動會有更好的發揮。27日至31日每日皆有3場精彩的對戰，活動全程免費入場，歡迎民眾到竹山高中曲棍球場為我國選手加油打氣，賽事詳情請上中華民國曲棍球協會官網https://sites.google.com/view/roc-hockey查詢。

2023年國際男子曲棍球邀請賽今天在竹山高中盛大開幕，首場比賽泰國隊先禮後兵，隨後以3：2小勝地主南投隊。圖／南投縣政府提供
2023年國際男子曲棍球邀請賽今天在竹山高中盛大開幕，首場比賽泰國隊先禮後兵，隨後以3：2小勝地主南投隊。圖／南投縣政府提供
2023年國際男子曲棍球邀請賽今天在竹山高中盛大開幕，首場比賽泰國隊先禮後兵，隨後以3：2小勝地主南投隊。圖／南投縣政府提供
2023年國際男子曲棍球邀請賽今天在竹山高中盛大開幕，首場比賽泰國隊先禮後兵，隨後以3：2小勝地主南投隊。圖／南投縣政府提供
2023年國際男子曲棍球邀請賽今天在竹山高中盛大開幕，首場比賽泰國隊先禮後兵，隨後以3：2小勝地主南投隊。圖／南投縣政
2023年國際男子曲棍球邀請賽今天在竹山高中盛大開幕，首場比賽泰國隊先禮後兵，隨後以3：2小勝地主南投隊。圖／南投縣政

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