日本羽賽／連兩周拍下相同對手 戴資穎8強就位

連兩周遭遇同樣對手，我國「一姊」戴資穎都是勝利一方，今天在日本公開賽第二輪以兩個21：10擊敗世界排名18的大陸女將張藝曼，在球迷大分貝歡呼聲中取得對戰3連勝，8強門票也到手。

小戴前一站在南韓公開賽首度打進決賽，晉級過程包括8強直落2解決張藝曼，相隔不到一周兩人再碰頭，小戴開賽雖一度3：5落後，不過先連拿4分逆轉，9：7時再連拿3分，技術暫停後也不斷調動對手，加上巧妙網前勾出對角小球也化成分數，只花15分鐘就以21：10先下一城。

第二局小戴雖先失分，但馬上打出4：0攻勢逆轉，進入技術暫停時已握有11：4優勢；恢復比賽後小戴第一分就再用巧妙手法勾出網前對角致勝球，接續更讓張藝曼出現跌坐球場畫面，領先再擴大到14：4，「挑戰」成功後分數已到18：9，最終小戴再以21：10拿下勝利。

2012年的日本公開賽冠軍正是小戴，去年也闖關4強，今年先在球迷「小戴明天見」中晉級8強，明天對手將是大陸韓悅和新加坡楊佳敏對戰的勝家。

日本公開賽總獎金85萬美元、屬BWF超級750系列，共有7組台將晉級第二輪，打頭陣的黃金男雙「麟洋配」在1小時又3分鐘大戰演出逆轉勝，以15：21、21：18、21：16扳倒列第6種子的馬來西亞組合王耀新／張御宇，中止對戰3連敗，成為率先晉級8強的台將。

女雙楊景惇／張淨惠和林琬清／許雅晴分別面對種子對手，都連輸2局止步第二輪。接續包括女單宋碩芸將碰列第7種子的印尼東宗（Gregoria Mariska Tunjung），唯一混雙代表葉宏蔚／李佳馨第3球場壓軸戰和美國組合對決。