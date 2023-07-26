游泳世錦賽／首闖世錦賽決賽 王冠閎第8收尾

去年布達佩斯世錦賽闖進準決賽已是台灣泳將新紀錄，「蝶王」王冠閎相隔一年再締造新猷，福岡世錦賽游進今天晚上登場的男子200公尺蝶式決賽，成為第一位世錦賽決賽亮相的男將，最終以1分55秒43、排名第8位結束首度的世錦賽決賽旅程。

王冠閎昨天預賽先游出1分55秒17的分組第2成績，以總排名第4晉級晚上準決賽，準決賽以1分54秒97的分組第4名觸壁，剛好「吊車尾」搭上決賽末班車，今天晚上7點53分的決賽成為率先被介紹出場的選手。

排在第8道的王冠閎，第一個50公尺暫列第6名，游完100公尺落到第7，最後50公尺再被超越，最終的1分55秒43排在墊底。

金牌由3天前400公尺混合式破世界紀錄的法國馬爾尚（Leon Marchand）以1分52秒43摘下，遙遙領先奪下銀牌的波蘭赫米勒斯基（Krzysztof Chmielewski）的1分53秒62，銅牌是地主本多燈的1分53秒66。

王冠閎今年5月全國大專校院運動會，他先游破100公尺蝶式全國紀錄，200公尺蝶式再游出1分55秒42，達到巴黎奧運A標的1分55秒78，成為第一位獲得巴黎奧運門票的台灣泳將，世錦賽再游進決賽，今天秒數雖沒突破，世錦賽締造新猷，接續成都世大運和杭州亞運仍增添不少信心。

王冠閎團隊預計明天返台，調整2天後再啟程成都，迎接周五開幕的成都世大運。