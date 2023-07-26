日本羽賽／山口茜突擊送禮 兩大天后驚喜合影

總獎金85萬美元、屬BWF超級750系列的日本公開賽今天全面開戰，2012年打下冠軍的我國「一姊」戴資穎只花24分鐘就迎接勝利，賽後還有神秘來賓迎接她，現任「世界球后」山口茜特別準備精緻便當和附上簽名照的紀念品，讓小戴笑開懷，兩位高手的燦笑合影也讓球迷直呼可愛。

名列頭號種子的山口茜，首輪賽事是昨天進行，今天休兵，但特別到比賽場館代代木競技場，在小戴21：15、21：6輕取加拿大20歲小將張文玉後驚喜現身，還送上伴手禮展現地主之誼，讓BWF也形容兩人雖是場上對手，但擁有真正的友誼和運動加精神。

平常表情不多的山口茜，和戴資穎合照時難得露齒燦笑，也展現不同於場上的一面，小戴也透過社群感謝山口茜的熱情招待。

小戴和日本公開賽淵源頗深，她18歲在日本公開賽封后，迎接生涯第一座超級賽金盃，2年前東京奧運也打進決賽，去年日本公開賽也打進4強才不敵南韓「天才少女」安洗瑩，今年只花24分鐘就開紅盤，明天約11點半和大陸張藝曼搶8強門票。

今天共有8組台將登場，小戴成唯一出線的單打選手，「羽球王子」王子維以5：21、16：21不敵世界排名第3的泰國「一哥」昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn），「中租學霸」許玟琪以9：21、13：21敗給泰國名將依瑟儂（Ratchanok Intanon）。

5組雙打中，3組女雙楊景惇／張淨惠、鄧淳薫／李佳馨和林琬清／許雅晴都打下勝場，男雙葉宏蔚／蘇敬恒將碰地主古賀輝／齋藤太一以19：21、14：21吞敗，混雙李芷蓁／張課琦也落馬。

明天賽程共有7組台將要爭取8強門票，黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋打頭陣，台灣時間早上9點在第2球場碰列第6種子的馬來西亞組合王耀新／張御宇，小戴同場地第4場上陣。