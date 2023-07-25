女足世界盃／18歲抗癌少女首秀建功 率哥倫比亞2：0擊退韓國

18歲哥倫比亞前鋒凱塞多3年前戰勝癌症，今天在女子世界盃足球賽首秀就進球，率隊以2比0擊退韓國隊，收下小組賽首勝，而她也締造1年內連續參加U17、U20以及世界盃紀錄。

世界排名第17的韓國女足第4度闖進世界盃，且連3屆叩關會內賽舞台，隊史最佳成績為2015年曾闖進16強賽，H組小組賽首戰對戰睽違8年挺進世界盃的哥倫比亞，目前排名第25名。

韓國與哥倫比亞今天在位於澳洲的雪梨足球場（Sydney Football Stadium）交手，韓國隊前11分鐘攻勢猛烈，3次射門、2次射正，卻都無功而返。

哥倫比亞第28分鐘在禁區連續嘗試射門施壓，其中1球還踢到韓國隊沈藇妍（Shim Seo-yeon，音譯）手上，哥倫比亞獲得12碼球機會，由烏斯梅（Catalina Usme）操刀將球直接送入左邊球門。

哥倫比亞第39分鐘攻勢再起，18歲天才少女凱塞多（Linda Caicedo）從左路內切射門，韓國隊門將尹英契（Yoon Young-geul ）嘗試撲救，球卻從手中脫手，球因此彈入球門，哥倫比亞上半場結束取得2球領先。

哥倫比亞下半場持續掌控比賽節奏，雙方均未再進球，哥倫比亞終場就2比0贏得勝利，也是隊史在世界盃第2勝，前1勝要追溯至2015年。

凱塞多為哥倫比亞贏球功臣之一，目前效力於西甲聯賽皇家馬德里女子足球俱樂部，3年前被診斷出卵巢癌後，一度以為自己無法再踢球，而她展現意志力，最終成功戰勝癌症，重返賽場，去年更是率領哥倫比亞闖進美洲盃決賽，也被視為今年世界盃最值得關注的新秀之一。

凱塞多今天完成世界盃首秀後，還締造1項紀錄，成為第1位在1年內連續參加U17、U20以及世界盃的女足球員。

哥倫比亞這次世界盃同組對手還有世界排名第2的德國隊、摩洛哥，而尋求第3冠德國隊首戰以6比0大勝摩洛哥，也是這次奪冠大熱門，被外界看好占了1個晉級名額，由於小組賽取分組前2晉級，因此今天這1勝對於哥倫比亞相當關鍵。

韓國下一戰將於30日出戰摩洛哥，而哥倫比亞同日則要對戰德國隊。