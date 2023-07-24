足球／沙烏地球隊端創紀錄3億歐元轉會費 爭取姆巴佩加盟

沙烏地阿拉伯希拉爾隊網羅阿根廷巨星梅西（Lionel Messi）失利後，今天向法國巴黎聖傑曼隊開出創紀錄3億歐元（約新台幣104億元）轉會費，希望爭取法國明星前鋒姆巴佩加盟。

美聯社報導，姆巴佩（Kylian Mbappe）所屬球隊巴黎聖傑曼（Paris Saint-Germain, PSG）證實，希拉爾隊（Al Hilal）已提出對姆巴佩的轉會報價，目前已允許希拉爾直接與姆巴佩展開協商。

如果達成協議，姆巴佩將加入葡萄牙足球巨星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）行列，也在沙烏地踢球。「C羅」目前效力於沙烏地豪門球隊艾納斯（AlNassr）。

希拉爾開出的轉會費，將使姆巴佩成為史上最貴的足球員，超過PSG於2017年創下的2.62億美元轉會費紀錄。當年PSG支付西甲巴塞隆納（Barcelona）上述金額，簽下巴西足球明星內馬爾（Neymar）。