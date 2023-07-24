快訊

112年玉山計畫獎落11校 一人獨得外加年薪500萬

陳建州遭控性騷提告 北檢證實：大牙成刑事加重誹謗罪被告

足球／沙烏地球隊端創紀錄3億歐元轉會費 爭取姆巴佩加盟

中央社／ 雪梨24日綜合外電報導
姆巴佩。 美聯社
姆巴佩。 美聯社

沙烏地阿拉伯希拉爾隊網羅阿根廷巨星梅西（Lionel Messi）失利後，今天向法國巴黎聖傑曼隊開出創紀錄3億歐元（約新台幣104億元）轉會費，希望爭取法國明星前鋒姆巴佩加盟。

美聯社報導，姆巴佩（Kylian Mbappe）所屬球隊巴黎聖傑曼（Paris Saint-Germain, PSG）證實，希拉爾隊（Al Hilal）已提出對姆巴佩的轉會報價，目前已允許希拉爾直接與姆巴佩展開協商。

如果達成協議，姆巴佩將加入葡萄牙足球巨星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）行列，也在沙烏地踢球。「C羅」目前效力於沙烏地豪門球隊艾納斯（AlNassr）。

希拉爾開出的轉會費，將使姆巴佩成為史上最貴的足球員，超過PSG於2017年創下的2.62億美元轉會費紀錄。當年PSG支付西甲巴塞隆納（Barcelona）上述金額，簽下巴西足球明星內馬爾（Neymar）。

姆巴佩 C羅

延伸閱讀

NFL／華盛頓司令隊終於易主 球團好老闆須必備3條件

足球／未隨PSG赴亞洲踢熱身賽 恐為姆巴佩轉會信號

足球／花1.2億短板卻沒補 皇馬又押寶新星只是錦上添花

NBA／祝福波波維奇拿大合約 詹姆斯：下次晚餐你請

相關新聞

金恩盃／謝淑薇重披中華隊戰袍 對手服了：對戰是榮幸

2023金恩盃亞大區二級女網賽今天登場，中華隊首役迎戰新加坡，詹皓晴、李珮琪單打奏捷，今年法網和溫網雙打雙冠后謝淑薇搭配...

金恩盃／謝淑薇登場！攜手小19歲新秀輕取新加坡

金恩盃亞大區第二級賽事今天在吉隆坡點燃戰火，中華隊前兩點單打由詹皓晴和李珮琪擔綱，今年包辦法網和溫布頓冠軍的「一姊」謝淑...

足球／沙烏地球隊端創紀錄3億歐元轉會費 爭取姆巴佩加盟

沙烏地阿拉伯希拉爾隊網羅阿根廷巨星梅西（Lionel Messi）失利後，今天向法國巴黎聖傑曼隊開出創紀錄3億歐元（約新...

女足世界盃／波傑斯大秀帽子戲法 巴西4比0宰巴拿馬

巴西隊今天靠著中場大將波傑斯大秀帽子戲法、個人包辦三個進球，終場以4比0踢倒巴拿馬，在2023女子世界盃足球賽F組小組賽...

游泳／亞運目標搶牌！莊沐倫世錦賽仰破4年紀錄

我國仰式名將莊沐倫，今天在福岡世界游泳錦標賽突破個人成績，他在100公尺仰式飆出54秒95，成為台灣史上首位100仰游進...

體操／丁華恬減重拚亞運 世大運平衡木先降難度試水溫

成都世大運28日將登場，教練蔡恆政今天說，「體操精靈」丁華恬這次世大運平衡木將先調降難度，先求把動作做好。為備戰亞運，他...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦