快訊

兩士兵斷掌...最新調查結果出爐 陸軍：爆炸迫砲彈為馬祖防區回運

台南多區傍晚傳跳電！南科至少10家廠商受影響 台電找到原因了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

游泳／亞運目標搶牌！莊沐倫世錦賽仰破4年紀錄

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
莊沐倫（右）和王冠閎參加福岡世錦賽。圖／許志傑提供
莊沐倫（右）和王冠閎參加福岡世錦賽。圖／許志傑提供

我國仰式名將莊沐倫，今天在福岡世界游泳錦標賽突破個人成績，他在100公尺仰式飆出54秒95，成為台灣史上首位100仰游進55秒內的選手，雖沒能晉級準決賽，但亞洲排名第4，且突破4年來的最佳成績，讓他對成都世大運和杭州亞運更添信心。

莊沐倫前一度全國紀錄是108年全中運創下的55秒11，今天預賽第4組出賽的他游出54秒95的分組第二成績，一舉推進全國紀錄。

雖未能晉級準決賽，莊沐倫突破個人紀錄，總成績在亞洲選手也排在第4位，教練許志傑對這個成績也很振奮，他表示莊沐倫在今年全大運後經過一陣小低潮，休息了一陣子，一直到比賽前三周才開始恢復訓練，「我們的重點都擺在世大運和亞運的50仰，但這次100仰有這樣的成績，特別是在世錦賽這麼大型的高壓比賽下還能有這樣成績，讓我們對接下來的50仰更有信心。」

許志傑指出，莊沐倫的50公尺仰式全國紀錄和上屆亞運前三僅有0.2秒差距，杭州亞運目標就是破全國、搶獎牌。

「蝶王」王冠閎明天也要在200公尺蝶式，接續就要轉戰成都備戰世大運。

亞運 全中運 世錦賽

延伸閱讀

體操／丁華恬減重拚亞運 世大運平衡木先降難度試水溫

游泳／王冠閎世錦賽出戰200蝶 力拚16強備戰世大運

習近平將出席成都世大運開幕式 並會見多國領袖

3對3／技壓亞運國手 台中宏佳火雞奪宿霧大師賽門票

相關新聞

金恩盃／謝淑薇重披中華隊戰袍 對手服了：對戰是榮幸

2023金恩盃亞大區二級女網賽今天登場，中華隊首役迎戰新加坡，詹皓晴、李珮琪單打奏捷，今年法網和溫網雙打雙冠后謝淑薇搭配...

金恩盃／謝淑薇登場！攜手小19歲新秀輕取新加坡

金恩盃亞大區第二級賽事今天在吉隆坡點燃戰火，中華隊前兩點單打由詹皓晴和李珮琪擔綱，今年包辦法網和溫布頓冠軍的「一姊」謝淑...

游泳／亞運目標搶牌！莊沐倫世錦賽仰破4年紀錄

我國仰式名將莊沐倫，今天在福岡世界游泳錦標賽突破個人成績，他在100公尺仰式飆出54秒95，成為台灣史上首位100仰游進...

體操／丁華恬減重拚亞運 世大運平衡木先降難度試水溫

成都世大運28日將登場，教練蔡恆政今天說，「體操精靈」丁華恬這次世大運平衡木將先調降難度，先求把動作做好。為備戰亞運，他...

女足世界盃／德國6比0大勝摩洛哥

德國隊今天在2023女子世界盃足球賽H組小組賽以6比0狂勝摩洛哥隊，漂亮取得首勝，為爭奪隊史第3冠打響第一砲

日本羽賽／周天成打頭陣 林俊易挑戰世界球王

總獎金85萬美元、屬BWF超級750系列的日本公開賽緊接著南韓公開賽登場，明天首日賽程共9組台將出賽，包括我國「一哥」周...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦