游泳／亞運目標搶牌！莊沐倫世錦賽仰破4年紀錄

我國仰式名將莊沐倫，今天在福岡世界游泳錦標賽突破個人成績，他在100公尺仰式飆出54秒95，成為台灣史上首位100仰游進55秒內的選手，雖沒能晉級準決賽，但亞洲排名第4，且突破4年來的最佳成績，讓他對成都世大運和杭州亞運更添信心。

莊沐倫前一度全國紀錄是108年全中運創下的55秒11，今天預賽第4組出賽的他游出54秒95的分組第二成績，一舉推進全國紀錄。

雖未能晉級準決賽，莊沐倫突破個人紀錄，總成績在亞洲選手也排在第4位，教練許志傑對這個成績也很振奮，他表示莊沐倫在今年全大運後經過一陣小低潮，休息了一陣子，一直到比賽前三周才開始恢復訓練，「我們的重點都擺在世大運和亞運的50仰，但這次100仰有這樣的成績，特別是在世錦賽這麼大型的高壓比賽下還能有這樣成績，讓我們對接下來的50仰更有信心。」

許志傑指出，莊沐倫的50公尺仰式全國紀錄和上屆亞運前三僅有0.2秒差距，杭州亞運目標就是破全國、搶獎牌。

「蝶王」王冠閎明天也要在200公尺蝶式，接續就要轉戰成都備戰世大運。