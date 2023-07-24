韓國羽球／戴資穎「銀」恨 轉戰日本明開打

相隔4年再戰南韓公開賽，我國羽球「一姊」戴資穎闖關決賽，但昨天遭遇尋求衛冕的「地主希望」、世界排名第2的安洗瑩，小戴在失誤較多下以9：21、15：21吞下對戰3連敗，讓安洗瑩成為29年來首位完成南韓公開賽女單衛冕的地主選手。

南韓公開賽總獎金42萬美元，屬於BWF超級500系列賽，今年女單4強賽再度被「F4」山口茜、安洗瑩、陳雨菲與戴資穎占據，這也是小戴2019年後再度參賽。4強賽她力退日本「世界球后」山口茜，打進生涯第一場南韓公開賽決賽，昨天和4強拍下陳雨菲的安洗瑩進行生涯第9度交手。

小戴本季前2度闖進決賽都高舉金盃，包括4月底亞錦賽決賽擊敗安洗瑩，但昨天小戴在失誤較多下，第一局遭安洗瑩拉開差距、第二局最多陷入10分落後，雖瓦解安洗瑩3個「冠軍點」，最終仍以9：21、15：21吞敗，無緣本季第3冠。

本季冠軍數停在2座，小戴仍寫個人參賽最佳紀錄，她也感謝團隊和球迷的陪伴，「讓我知道在奮鬥的過程中，有你們相伴。」小戴接續將飛往東京，總獎金85萬美元、屬BWF超級750系列的日本公開賽明天就要點燃戰火，小戴2012年在此奪下生涯第一座超級賽金盃，去年也闖進4強，今年將以第4種子身分出賽，首戰遭遇加拿大女將李文珊。

年僅21歲的安洗瑩是女單「F4」年紀最輕的成員，連同昨天到手的南韓公開賽在內，本季她6冠在手笑傲群雌。下月底丹麥舉行的世錦賽和9月底登場的杭州亞運，都是南韓「一姊」重點目標。