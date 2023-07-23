韓國羽球／女單屈居亞軍 戴資穎坦言失誤率太高

台灣羽球天后戴資穎今天在韓國羽球公開賽女單決賽，以9比21、15比21不敵地主好手安洗瑩，吞下對戰3連敗，賽後戴資穎坦言自己的失誤率實在太高。

羽球女單世界前4的山口茜、安洗瑩、陳雨菲、戴資穎，被外界稱為「女單F4」，今年世界羽球聯盟（BWF）超級500以上等級賽事的女單冠軍，至今都由這4名女將包辦。

戴資穎生涯對陳雨菲有著17勝7敗的優勢、對山口茜12勝12敗，唯獨對上安洗瑩僅2勝7敗。

安洗瑩在韓國公開賽前就透露，自己從6月18日打完超級1000的印尼公開賽後，就開始研究另外3人的打法，就是希望能在這場韓國公開賽發揮作用。

戴資穎在接受中央社訪問時笑說：「其實我已經在羽球圈打混這麼多年了，被研究得很透澈是正常的事情啦，所以現在基本上就是看誰臨場能發揮正常。」

戴資穎說：「我覺得自己現在要跟陳雨菲、山口茜、安洗瑩等人要做到高強度的對抗其實有點困難，因為我自己在比賽中的失誤率實在太高，這裡指的失誤，不只是單純出界、掛網而已，還有很多隱形的回球失誤，讓自己陷入後續的被動擊球。」

不過戴資穎仍用樂觀的意志說：「沒關係啦，我還是會盡力去想辦法克服這樣的狀況的。」