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LPGA／陶氏化學湖邀請賽 侯羽桑錢珮芸第9作收

中央社／ 台北23日電
侯羽桑。 法新社
侯羽桑。 法新社

以團體賽形式進行的LPGA陶氏化學湖邀請賽，今天結束最終回合賽事，台灣組合侯羽桑錢珮芸以4回合低於標準14桿的266桿獲得並列第9的佳績作收。

LPGA陶氏化學湖邀請賽（Dow Great Lakes Bay Invitational）從2019年開辦，今年總獎金270萬美元（約新台幣8370萬元）。賽事採2人1隊的團體賽，第1、3回合打4人2球（同隊2人輪流打同一球），第2、4回合打4人4球（同隊2人各自擊球，取最佳成績）。

這場比賽共65組報名參賽，其中除了台灣組合侯羽桑和錢珮芸外，另外，李旻和中國球員張維維搭檔，以低於標準11桿的269桿獲得並列第21名。

錢珮芸和侯羽桑的組合，今天在第4回合的4人4球表現相當出色，2人合力繳出9博蒂、吞1柏忌的亮眼成績單，並且打下全場單回合次低的62桿。

錢珮芸。 法新社
錢珮芸。 法新社

若從個別成績來看，錢珮芸發揮得相當出色，她全場抓下9個博蒂、2次柏忌，而這個月剛滿24歲的侯羽桑則是抓下5個博蒂、吞下4次柏忌。

最終冠軍由美國組合奈特（Cheyenne Knight）和索克爾（Elizabeth Szokol），以低於標準23桿的257桿、1桿之差捧回冠軍盃。

結束這場陶氏化學湖邀請賽後，LPGA將於7月27日在法國舉行年度第5場大賽依雲錦標賽（Evian Championship），台灣女將共有4人參賽，包括徐薇淩、錢珮芸、李旻以及業餘好手黃亭瑄。

錢珮芸 侯羽桑 LPGA 高爾夫

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