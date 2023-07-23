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足球／未隨PSG赴亞洲踢熱身賽 恐為姆巴佩轉會信號

中央社／ 東京23日綜合外電報導
法國甲級足球聯賽（Ligue 1）冠軍巴黎聖日耳曼將到亞洲與日、韓踢熱身賽，看板球星姆巴佩（Kylian Mbappe） 卻不在出賽大名單中。 路透社
法國甲級足球聯賽（Ligue 1）冠軍巴黎聖日耳曼將到亞洲與日、韓踢熱身賽，看板球星姆巴佩（Kylian Mbappe） 卻不在出賽大名單中。 路透社

法國甲級足球聯賽（Ligue 1）冠軍巴黎聖日耳曼將到亞洲與日、韓踢熱身賽，看板球星姆巴佩卻不在出賽大名單中，讓人對這位前鋒在這支球隊的未來產生更多疑慮。

法新社報導，巴黎日耳曼（Paris Saint-Germain,PSG）並未提供隊長姆巴佩（Kylian Mbappe）不在出賽大名單的原因，但24歲的他最近幾週始終拒絕簽下續留PSG的新約。

先前即有消息傳出，稱姆巴佩可能在下個球季開踢前離隊，加盟西班牙甲級足球聯賽（La Liga）皇家馬德里（Real Madrid），這次他缺席 PSG在亞洲的熱身賽，升高了外界對他去留的臆測。

巴黎日耳曼團隊飛往亞洲的同時，法新社記者今天目擊姆巴佩與預備隊一起練球，隨後於球隊在巴黎近郊的訓練場外跟年輕球迷互動。

姆巴佩笑著擺姿勢讓人拍照，並替球迷在照片、球衣上簽名，一名年輕的粉絲高喊要姆巴佩「留下來跟我們在一起」。

姆巴佩與PSG的合約明年到期，他5月時即宣布並不想續約，但暗示會踢完合約最後一年。他說：「我的合約還剩最後一年，我將會履行義務。」

姆巴佩若未與PSG續約，明年夏天就將成為自由球員，其他球隊可以在不必支付天價轉會費情況下將他網羅入隊。對此，PSG主席阿爾赫萊菲（Nasser al-Khelaifi）表示，那是「不可能的」。

阿爾赫萊菲說：「我們不可能憑白讓這名全世界最好的球員離隊。」

阿爾赫萊菲甚至對姆巴佩下了「最多兩週」的最後通牒，姆巴佩要就簽下新合約，不然今年夏天就離隊。而通牒的截止日，和PSG今天起程前往亞洲的日期幾乎一致。

在15日恢復練球後，阿爾赫萊菲再次要求姆巴佩的團隊把話說清楚。但一名知道談判情況的消息來源表示，他還沒收到回覆。

姆巴佩是PSG隊史進球王，他在260場出賽中攻進212球，也是史上身價第2高的球員。

2017年姆巴佩還是青年軍時，被摩納哥（Monaco）租借給PSG一個球季，自此加入PSG。

隔年姆巴佩以1.8億歐元（約新台幣63億元）的轉會費，正式加盟成為PSG人。

姆巴佩 皇家馬德里 自由球員

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