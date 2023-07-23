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韓國羽球／戴資穎拍落球后 今拚冠軍

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導
我國戴資穎在南韓羽球公開賽女單4強賽告捷，今天爭后座。 圖／Badminton Photo提供
我國戴資穎在南韓羽球公開賽女單4強賽告捷，今天爭后座。 圖／Badminton Photo提供

我國羽球一姊戴資穎昨天在BWF超級500系列的南韓公開賽4強賽，遭遇日本世界球后山口茜，儘管在兩局賽事中與對手一路拉鋸戰，但戴資穎在兩局賽事末段都成功化解對手攻勢，最終以21：17、21：19告捷，今天將與地主希望安洗瑩爭奪冠軍。

總獎金42萬美元的南韓公開賽，今年女單4強賽再度被「F4」山口茜、安洗瑩、陳雨菲與戴資穎占據。

昨天戴資穎面對今年亞錦賽才曾敗在她手中的球后山口茜，在兩局賽事都一度落後的情況下，首局先是在局末打出9：1攻勢關門，第二局則是在17：17後再打出4：2收下勝利，將生涯對戰山口茜的戰績扳平到12勝12敗。

這也是戴資穎本季拿下的第3張冠軍賽門票，她前兩次在亞錦賽與台北公開賽打進決賽最終都順利摘下后冠，今天則將是力拚個人本季第3冠，以及生涯首座南韓公開賽冠軍。

不過戴資穎的對手將是占地主優勢的安洗瑩，她昨天在4強賽遭遇中國大陸陳雨菲，在先丟首局的情況之下，最終以15：21、21：8、24：22逆轉勝出，將力拚二連霸與個人本季第6冠。

對於打敗被視為「天敵」一般的陳雨菲，安洗瑩坦言賽前就做好要與對手多拍來回的準備，即使在第一局被陳雨菲先下一城，也沒有想過會就此輸球；安洗瑩生涯與戴資穎8度交手拿下6勝，其中包括今年4度交手僅在亞錦賽輸給戴資穎，不過這4場比賽都打得相當膠著，也讓今天冠軍賽精采可期。

南韓 日本

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