韓國羽球／讚山口茜速度快 戴資穎：想從她手上拿分不容易

世界第4的台灣羽球天后戴資穎今天在韓國羽球公開賽女單4強，以21比17、21比19擊敗現任球后山口茜，生涯首度闖進賽事冠軍戰，將對上安洗瑩，力拚今年第3冠。

戴資穎在今年參加了6場個人國際賽事，拿下亞錦賽、台北公開賽冠軍。其中亞錦賽就是4強擊退山口茜、決賽打敗安洗瑩後拿下金牌，這場韓國羽球賽也希望複製這樣的腳步。

賽前戴資穎面對山口茜11勝12敗，今天雙方都有備而來，比賽前段2人互有拉鋸，甚至多次的網前小球美技，讓現場球迷驚呼聲連連。

技術暫停後，戴資穎一度以12比16落後，但接著她加快速度，靠著多次的前、後場調動，成功破壞山口茜的節奏，最後再靠著一記正手網前勾對角的小球，以一波9比1的攻勢直接拿下首局。

儘管山口茜這場比賽刻意壓制戴資穎的後場，但第2局戴資穎多次展現強勢殺球取分，並以11比9搶先進入技術暫停。

接著戴資穎取得14比9的最大領先，但山口茜並沒放棄，追到17比17平手。接著戴資穎和對手來回本場最多的30拍，才靠著一次劈殺搶下關鍵的第18分，這一球也打垮山口茜的氣勢，隨後讓戴資穎取得20比17的3個賽末點，最終靠著一記殺球拿下比賽勝利。

戴資穎在接受中央社訪問時說：「山口茜向來速度都很快，要從她手上拿分真的不容易，今天還是有些不應該的失誤，希望明天能再發揮好一點。」

戴資穎在韓國羽球賽冠軍戰，將面臨龐大的地主壓力，她生涯對安洗瑩以2勝6敗居下風，且今年4戰僅拿1勝。