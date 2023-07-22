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韓國羽賽／直落二力退球后山口茜 戴資穎明與安洗瑩爭冠

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
戴資穎勇闖冠軍戰。 Badninton Photo提供
戴資穎勇闖冠軍戰。 Badninton Photo提供

BWF超級500系列的南韓羽球公開賽，我國女單一姊戴資穎今天在4強賽遭遇世界球后山口茜，也是兩人今年第3度在4強賽碰頭，最終戴資穎就以21：17、21：19直落二取勝，將力拚今年繼亞錦賽、台北公開賽後的第三座后冠。

總獎金42萬美元的南韓羽球公開賽，今年女單4強再度由「F4」戴資穎、山口茜、安洗瑩與陳雨菲囊括，也是4人本季第5度在4強賽會師，其中戴資穎與山口茜今年曾在馬來西亞公開賽以及亞錦賽4強賽碰頭，雙方各拿下1勝。

而今天兩人再度交手，在首局也打得相當拉鋸，一度以12：16落後的戴資穎，在該局後段表現回穩，刁鑽的球路讓山口茜防不勝防，打出一波9：1的關門攻勢，以21：17下一城。

第二局戴資穎乘勝追擊，在2：4落後時打出一波7：1再度要回領先，並以11：9進入技術暫停，且下半局戴資穎的凌厲扣殺更是讓山口茜只能一路處於守勢，不過戴資穎接下來連續出現發球與接發判斷失誤，讓山口茜再度扳平比數，但關鍵時刻戴資穎靠著精采的對角線扣殺要回領先，最終更以21：19勝出。

而這一勝不僅讓戴資穎取得冠軍賽門票，也將與山口茜生涯對戰戰績扳成12勝12敗平手，至於今天另外一場女單4強賽，則由地主安洗瑩與陳雨菲上演3局激戰，最終安洗瑩以15：21、21：8、24：22擊敗陳雨菲，逆轉搶下冠軍賽門票，明天將與戴資穎爭冠。

戴資穎 山口茜 安洗瑩

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