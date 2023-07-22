足球／美國尋求世界盃女足3連霸 預賽首役3比0勝越南開紅盤

尋求世界盃女足3連霸的美國隊，今天預賽首戰越南，美國女足靠著首度在世界盃亮相的「最強前鋒」史密斯（Sophia Smith）個人獨進2球帶領下，以3比0擊敗越南，預賽開出紅盤。

世界排名第1的美國女足，今天預賽首戰世界排名32名的越南女足，勢在必得的美國隊開賽僅14分鐘，史密斯就在隊友摩根（Alex Morgan）送出生涯第50次助攻的幫助下，替美國隊首開紀錄，而這也是本屆世界盃至今最快的進球紀錄。

史密斯接著在上半場傷停補時階段，再度靠著個人能力幫美國隊踢進第2球，半場結束美國隊就取得2比0領先。

下半場美國隊雖然繼續猛攻，但多半被越南防守鐵桶陣化解，比賽進行到第61分鐘，38歲的拉皮諾（Megan Rapinoe）替補上場，完成生涯第200場世界盃的出賽，而她也早已預告，本屆將是她生涯最後一次參加世界盃。

接著第76分鐘，美國隊換上年僅18歲又257天的湯普森（Alyssa Thompson），讓她成為美國女足史上在世界盃登場的第2年輕球員。

兵多將廣的美國隊在第77分鐘又靠著明星中場霍蘭（Lindsey Horan）接獲隊友史密斯傳球後，直接用右腳勁射破門，幫助美國隊取得3比0領先至終場，踢進2球的史密斯也獲選為單場最佳球員。

年僅22歲的史密斯有著甜美笑容，加上招牌的雙辮子，讓她在場上很容易成為焦點。她同時也是美國國家女子足球聯賽（NWSL）2020年選秀狀元，2年後，她帶領波特蘭荊棘隊（Portland Thorns）獲得NWSL總冠軍，並榮獲NWSL年度和冠軍賽最有價值球員。

美國隊預賽和越南、荷蘭、葡萄牙同組，女足世界盃從1991年開辦，今年是第9屆，和男子世界盃一樣每4年舉辦一次。美國隊在賽史上分別於1991、1999、2015、2019年4度奪冠，另外挪威在1995年奪冠，德國則是2003、2007完成2連霸，日本則拿過2011年冠軍。