足球／巴西足球女王馬塔 為改變世界女足地位奮鬥

現年37歲的巴西足球女王馬塔（Marta da Silva），正試圖帶領巴西國家隊在2023年女子世界盃足球賽贏得冠軍的同時，也為改變巴西和世界女子足球的地位而奮鬥。

馬塔曾說，她不覺得自己像個女王。即使她對巴西和世界來說都是最棒的球員之一，這可能是因為她在故鄉、巴西東北部阿拉戈斯州（Alagoas）足球生涯的開端，曾經面臨種種困難，以及必須離開巴西才能繼續實現踢足球夢想。

巴西環球電視台（TV Globo）體育評論員曼東薩（Renata Mendonça）指出，馬塔是一個奇蹟，一個在沒有任何鼓勵下出現的奇葩；不得不離開巴西才能在足球界取得成功，如果她留在巴西，可能會放棄足球夢。

馬塔於2000年在巴西華斯柯足球隊（Vasco）踏出職業足球第一步，但球隊在2002年關閉大門，之後在米納斯吉拉斯（Minas Gerais）踢了兩年足球，為參與高水準的比賽去了瑞典，也是從那裡開始，世界看見最棒的巴西女子足球運動員。

巴西國家隊第一次徵召馬塔是在2002年，當時她還在華斯柯足球隊，之後20多年參加5屆世界盃，在2003年和2007年帶領巴西女足贏得2屆泛美運動會冠軍，並在2004年雅典和2008年北京奧運會獲得2枚銀牌。

但這樣優異表現並沒有使得馬塔不再遭遇困難，而這些困難也正是馬塔決定為之奮鬥的原因，因而利用自己的聲望和知名度吸引鎂光燈並呼籲變革。

自2018年以來，馬塔一直在沒有贊助商的情況下踢球，以此呼籲男女同工同酬，以及改善女子足球運動環境與條件。

馬塔表示，因為貧窮，她曾經為了獲得一雙球鞋而踢球；而她也理解到「如果你不重視自己，人們也不會重視你」。

在2023年世界盃，馬塔將再度嘗試將獎盃帶回巴西。她去年受重傷，一度以為可能無法上場，但最後教練桑德哈吉（Pia Sundhage）還是徵召她加入國家隊陣容。

曼東薩指出，馬塔受傷使得球隊出現需有其他領導者的可能性，而這樣一支年輕球隊，能讓更年輕球員處於領導地位很重要。

在本屆世界盃之後，馬塔不排除以其他方式代表巴西參加下一屆世界盃的可能性，證明她對女子足球和巴西國家隊的熱愛。馬塔說：「有很多種方式可以參加世界盃，所以也許這不會是我的最後一屆世界盃。」

無論能否在本屆紐澳世界盃女足賽奪冠，馬塔在球場內外的建樹都受到肯定；但她還是希望能夠像巴西足球球王比利（Pelé）一樣，在最終離場前踢進漂亮一球，讓球迷將來也能永遠記住她穿著巴西隊10號球衣的英姿。