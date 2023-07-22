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跆拳／花蓮高農兩國手 將赴黎巴嫩為國爭光

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導
花蓮高農跆拳道選手張詠盛（左）、盧丞楷（右）當選國手，教練蔡念恩（中）也是世錦賽及世大運國手。圖／陳廖霞提供
花蓮高農跆拳道選手張詠盛（左）、盧丞楷（右）當選國手，教練蔡念恩（中）也是世錦賽及世大運國手。圖／陳廖霞提供

2023亞洲青少年跆拳道錦標賽的國家代表隊選拔賽近日在花蓮舉行，國立花蓮高農學生張詠盛、盧丞楷風光摘冠，雙雙當選國手，9月出征黎巴嫩為台灣爭光；張詠盛已連續兩年當選國手，教練陳廖霞期許他今年更放開來打，爭取更好榮譽。

張詠盛及盧丞楷跆拳之路起步晚，都是就讀國風國中才接受專業訓練。教練陳廖霞說，詠盛上國中時才150公分高、38公斤重，身材瘦小也沒有跆拳道基礎，具有企圖心的個性克服身材劣勢，讓詠盛很快成為一名優秀選手，前年在全國原住民運動會拿下金牌，去年、今年連兩年當選國手。

另一名國手盧丞楷今年要升高二，國風國中8年級時跟隨全中運銅牌好手、哥哥盧承宗腳步加入跆拳道隊，111年全中運跆拳道摘金，也在110、111年獲全青冠軍二連霸。

日前在花蓮舉行的國手選拔賽，盧丞楷一開始有些緊張，第一回合被對手中端得分，陳廖霞在回合休息時喊話「比賽現在才開始」，盧丞楷集中精神，在第二、三回合取勝，上演逆轉秀奪金。兩人將與國風國中小學妹徐禹莛一同到黎巴嫩為國爭光。

跆拳 花蓮 黎巴嫩 跆拳道

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