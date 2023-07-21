韓國羽賽／戴資穎拍落張藝曼 女單F4再度會師4強賽

在女單F4前3人都已經搶下4強門票後，我國女單一姊戴資穎今天8強賽對上世界排名第20名的中國大陸張藝曼，最終也以21：17、21：15直落二勝出，讓女單F4再度於4強賽會師，戴資穎接下來也將對上世界球后山口茜。

總獎金42萬美元的南韓公開賽，戴資穎在前兩輪賽事都以直落二輕取對手後，今天對上曾在2020年馬來西亞名人賽交手過的張藝曼，戴資穎打得不輕鬆，兩人在首局前段一來一往，不過在11：11後張藝曼接連出現控球失誤出界，戴資穎拉出一波5：1攻勢，甚至還打出一個精彩的反拍加正拍殺球組合技，儘管張藝曼局末也靠著戴資穎的失誤縮小差距，但仍是讓戴資穎以21：17先下一城。

第二局戴資穎雖然在比賽前段遭遇亂流一度落後，不過局中後也逐漸回穩，讓張藝曼無法再輕易攻破防線，最終戴資穎就以21：15勝出，在戴資穎取得4強門票後，女單F4也再度在南韓公開賽4強賽會師，其中戴資穎的對手將是世界球后山口茜，她今天8強賽出戰金佳恩在苦戰3局後以21：17、19：21、21：12勝出，至於另外一場比則將由地主安洗瑩迎戰陳雨菲。