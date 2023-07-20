快訊

韓國羽賽／花不到半小時 戴資穎退大馬小將挺進8強

裝冷氣疑失手墜17樓砸死人 工人涉過失致死、「他」恐也難逃刑責

杭州亞運／13位東奧奪牌選手領軍 代表團524選手出征

韓國羽賽／花不到半小時 戴資穎退大馬小將挺進8強

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
戴資穎。 美聯社(資料照)
戴資穎。 美聯社(資料照)

BWF超級500的南韓羽球公開賽今天舉行16強賽程，我國女單一姊戴資穎遭遇世界排名第73名的馬來西亞19歲小將萊莎娜（Letshanaa Karupathevan），最終以21：15、21：5直落二勝出，拿下雙方生涯首次對戰的勝利，並挺進到8強賽。

世界排名第4名的戴資穎，這次南韓羽球公開賽首輪面對世界排名45的印度選手班索德（Malvika Bansod），靠著第二局連拿13分的瘋狂攻勢取勝後，今天第二輪碰上更為年輕的萊莎娜，再度為對手上了一課。

首局戴資穎就展開凌厲的攻勢，在5：5後打出一波5：0的攻勢拉開差距，並且最多取得9分領先，最終也靠著一記犀利的殺球，以21：15先下一城。

第二局戴資穎更是乘勝追擊，開賽後就打出一波9：3的攻勢揚長而去，最終在比賽第29分鐘以21：5成功關門，挺進到8強賽。

至於男雙「楊肉盧」楊博涵／盧敬堯，今天16強則是遭遇第一種子的印尼組合法賈（Fajar Alfian）／雷扎（Muhammad Rian Ardianto），最終以19：21、15：21敗下陣來。

而在首輪打到一半對手退賽的女雙組合胡綾芳／林筱閔，16強賽則是再度遭遇對手退賽的情況下，與戴資穎成為唯二晉級到8強賽的我國選手。

戴資穎 羽球 楊肉盧

延伸閱讀

韓國羽賽／狂！戴資穎連拿13分 首輪炫風闖關

韓國羽賽／首日台將勝率百分百 戴資穎明登場

羽球／戴資穎出席代言活動 籲重視腿部肌肉訓練

羽球／戴資穎挑戰「蒙眼擊球」紀念世界羽球日 網：可愛爆擊

相關新聞

韓國羽賽／花不到半小時 戴資穎退大馬小將挺進8強

BWF超級500的南韓羽球公開賽今天舉行16強賽程，我國女單一姊戴資穎遭遇世界排名第73名的馬來西亞19歲小將萊莎娜（L...

杭州亞運／13位東奧奪牌選手領軍 代表團524選手出征

因新冠肺炎疫情延後一年舉行的杭州亞運，今年9月23日到10月8日登場，體育署今天公布中華代表團選手名單，將派出524位選...

杭州亞運／中華代表團目標10金 體育署點名奪牌重點

杭州亞運9月23日開幕，中華代表團今天公布選手名單，共有524名選手參加32種運動種類，其中和月底開幕的成都世大運選手重...

韓國羽賽／敗給丹麥好手 第2種子周天成提前落馬

2018年打下南韓公開賽冠軍，我國「一哥」周天成今天沒能複製佳績，今天第二輪面對世界排名16的丹麥好手安東森（Ander...

亞運／挺護國神醫 中華代表團醫療團隊名單不變

長年擔任亞運、奧運中華代表團隊醫的林聖章，有「護國神醫」美名，但近日遭橋頭地院依醫師法判處10個月徒刑，林聖章已親自出面...

足球／紐澳女子世足賽開踢 首戰為槍擊罹難者默哀

紐西蘭毛利人傳統文化表演活動為第9屆女子世界盃足球賽揭開序幕。在此之前，奧克蘭發生槍擊事件，且地點鄰近挪威隊下榻旅館，開...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦