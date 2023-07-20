韓國羽賽／花不到半小時 戴資穎退大馬小將挺進8強

BWF超級500的南韓羽球公開賽今天舉行16強賽程，我國女單一姊戴資穎遭遇世界排名第73名的馬來西亞19歲小將萊莎娜（Letshanaa Karupathevan），最終以21：15、21：5直落二勝出，拿下雙方生涯首次對戰的勝利，並挺進到8強賽。

世界排名第4名的戴資穎，這次南韓羽球公開賽首輪面對世界排名45的印度選手班索德（Malvika Bansod），靠著第二局連拿13分的瘋狂攻勢取勝後，今天第二輪碰上更為年輕的萊莎娜，再度為對手上了一課。

首局戴資穎就展開凌厲的攻勢，在5：5後打出一波5：0的攻勢拉開差距，並且最多取得9分領先，最終也靠著一記犀利的殺球，以21：15先下一城。

第二局戴資穎更是乘勝追擊，開賽後就打出一波9：3的攻勢揚長而去，最終在比賽第29分鐘以21：5成功關門，挺進到8強賽。

至於男雙「楊肉盧」楊博涵／盧敬堯，今天16強則是遭遇第一種子的印尼組合法賈（Fajar Alfian）／雷扎（Muhammad Rian Ardianto），最終以19：21、15：21敗下陣來。

而在首輪打到一半對手退賽的女雙組合胡綾芳／林筱閔，16強賽則是再度遭遇對手退賽的情況下，與戴資穎成為唯二晉級到8強賽的我國選手。