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韓國羽賽／狂！戴資穎連拿13分 首輪炫風闖關

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
小戴直落2拿下勝利，連同台北站拉出近期6連勝。 圖／Badminton Photo提供
小戴直落2拿下勝利，連同台北站拉出近期6連勝。 圖／Badminton Photo提供

帶著台北羽球公開賽冠軍轉戰首爾，我國「一姊」戴資穎今天在南韓羽球公開賽輕鬆闖關，面對世界排名45的印度選手班索德（Malvika Bansod），小戴直落2拿下勝利，連同台北站拉出近期6連勝。

南韓公開賽屬於BWF超級500系列，總獎金42萬美元，女單世界前4的「F4」山口茜、安洗瑩陳雨菲和戴資穎全部到齊，列第4種子的小戴今天碰班索德，首局雖曾以8：11落後，但連下4分逆轉，16：15時再連下3分拉開差距，以21：17先下一城。

第二局小戴在3：4落後下打出連拿13分的瘋狂攻勢，以21：7收下勝利，比賽僅進行28分鐘。

今天共6組台將出賽，先上場的王子維將碰印度喬治（Kiran George）也以21：17、21：9闖關，但混雙楊博軒／胡綾芳首戰打到第二局，因楊博軒腳踝扭傷退賽。

小戴直落2拿下勝利，連同台北站拉出近期6連勝。 圖／Badminton Photo提供
小戴直落2拿下勝利，連同台北站拉出近期6連勝。 圖／Badminton Photo提供

小戴直落2拿下勝利，連同台北站拉出近期6連勝。 圖／Badminton Photo提供
小戴直落2拿下勝利，連同台北站拉出近期6連勝。 圖／Badminton Photo提供

小戴直落2拿下勝利，連同台北站拉出近期6連勝。 圖／Badminton Photo提供
小戴直落2拿下勝利，連同台北站拉出近期6連勝。 圖／Badminton Photo提供

戴資穎 安洗瑩 陳雨菲

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