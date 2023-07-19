田徑／驚天一跳讓世界看到台灣 林昱堂登上世田官網！

中華隊跳遠好手林昱堂在泰國亞錦賽的這一跳，直接躍上世界舞台，讓世界看見了台灣！在亞錦賽第四天，林昱堂第四跳一舉跳出 8.40 公尺的好成績，不僅打破了台灣高懸 30 年的國家紀錄，更是世界今年以來跳第三遠的選手，同時也晉升亞洲歷代第七傑！

跳遠好手林昱堂於亞錦賽跳出 8.40 公尺的成績打破高懸 30 年的國家紀錄。圖/玠蓉

現年23歲的林昱堂，身高175公分，來自於離島澎湖。從小就開始從事多項運動的他，國中在教練的帶領下，正式開啟了田徑之路！為了讓成績持續向前邁進，國三畢業後就一個人離鄉背井，來到高雄的岡山高中就讀，以跳遠為專項來訓練，並且在高三時發光發熱，創下不少好成績。

林昱堂以8.40公尺拿下世錦賽、奧運門票，並晉升為亞洲歷代第七傑。圖/中華民國田徑協會<

然而狀態正慢慢走向高峰時，林昱堂卻遇上了很多選手最怕的「受傷」。在一次的訓練中不小心左腳翻船導致神經發炎，嚴重到連走路都有困難。當時的他再沮喪不過，以為自己可能無法回到過往的好成績，沒想到2019年傷後復出後卻跳出了勇氣，在台灣田徑公開賽以7.93 公尺的成績刷新了自己個人最佳，成功摘下金牌！藉此也讓他了解到「受傷也是一個選手需要去學習的重要環節」。

今年二月於哈薩克的市內田徑錦標賽，林昱堂以8.02公尺打破侯育伯七年前創下的國家紀錄。圖/中華民國田徑協會

在今年林昱堂的狀態更上一層樓，先是在年初的2月，於哈薩克室內田徑錦標賽，順利克服體感溫度-35度的低溫，跳破8公尺大關，以 8.02 公尺打破侯育伯七年前於華盛頓州立大學室內邀請賽，締造的7.83公尺全國紀錄。

5個月過去後，今年7月的亞洲田徑錦標賽，林昱堂再次讓人眼睛為之一亮。在第一次試跳就繳出8.10公尺的成績，暫居第二，於第四跳時雙腿更仿佛裝上彈簧般，向前飛越，跳出8.40公尺打破大會紀錄以及乃慧芳高懸30年的國家紀錄，也一舉拿下世錦賽和奧運門票！

亞錦賽第一次試跳林昱堂就跳出8.10公尺，第四跳更向前飛躍，拿下8.40公尺的好成績。圖/中華民國田徑協會

這成績有多驚人！？它除了是今年亞洲的第三傑、歷年第七傑，就連在世界的歷代排名也擠進了百傑，排名第64名（目前世界紀錄是由美國的 Mike POWELL 以成績 8.95公尺所保持）！可以說是相當的亮眼。

從列表上可以看到，今年亞洲前兩名都由印度包辦，成績分別為8.42和8.41公尺，不過風速卻為順風1.8和1.5，反觀林昱堂則是在順風0.3的情況下就跳出 8.40 公尺，若是風勢助攻，說不定能有更好的突破。在亞洲的歷史紀錄是由沙烏地阿拉伯的 Mohamed Salman AL KHUWALIDI以8.48公尺保持，而歷代前七名分別由沙烏地阿拉伯、印度、中國、日本及台灣包辦，詳細內容請見下表：

男子跳遠亞洲歷代前十傑。製表/Eulla

這次能拿下這麼好的成績，林昱堂自己也嚇了一大跳，他賽後分享：「過往都是第四跳的時候成績最好。今天剛好在第二跳時新的釘鞋就壞了，所以第三跳結束後就換回舊的那雙。於第四跳的助跑、踩板都很順暢，心想大概8.20公尺左右，結果是8.40公尺，當下我還想說裁判有沒有量錯。」

林昱堂和亞洲紀錄差距八公分，離世界紀錄則還有一段距離。圖/玠蓉

從小父母離異後，林昱堂就跟著父親回到澎湖，不過因為父親工作忙碌，林昱堂就由現年86歲的奶奶一手帶大，祖孫倆的感情非常緊密。拿下了這麼突出的成績，林昱堂當下也很想和奶奶分享，不過奶奶沒有使用智慧型手機，無法用LINE 來聯絡，他笑著說：「只能等堂妹回到澎湖，再用她的手機和奶奶報喜了！」

來自澎湖的林昱堂不僅打破亞錦賽大會紀錄，更登上了世界田總的官網。圖/中華民國田徑協會

今年度一舉拿下台灣室內和室外跳遠國家紀錄的他，接下來八月即將飛往匈牙利的布達佩斯來參加世界田徑錦標賽，去年的金牌是由中國的王嘉男以8.36公尺的成績拿下，林昱堂今年目標要拿下金牌！他說：「我本來就不是那種第一名型的選手，早就學會接受輸的感覺，並從中去學習改進，接下來會更專注在自己的訓練上。」盼林昱堂未來於世錦賽、亞運甚至奧運中能再次突破自我，締造傳奇。

林昱堂登上世界田總官網首頁。截圖/World Athletics

另外一件值得榮耀的事，林昱堂這精彩的一戰登上了世界田徑總會的官網！並以「亞錦賽閉幕式 林昱堂和菲律賓的Ernest John Obiena表現令人印象深刻」作為標題，來總結本次亞錦賽的亮點。

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